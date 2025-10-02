Студенческие отряды помогают аграриям в уборке урожая в Могилёвской области

В Беларуси активно идет заготовка овощей в стабфонды. Созданы необходимые условия, чтобы весь период хранения продукты не теряли товарного вида и вкусовых качеств. Урожай отменный, а вот рабочих рук не хватает. В полях аграриям активно помогают студенческие отряды. В Могилевской области 14 дружных трудовых десантов, всего – 165 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как молодежь вместо лайков в соцсетях собирает овощи в полях – расскажет Юлия Мычка.

С трассы уборка моркови выглядит яркой, живописной картинкой. Но для студенческих отрядов эти поля – полоса препятствий: пыльные грядки и пронизывающий ветер. Это вайб осенней страды без фильтров, где ты лично знаешь цену каждому корнеплоду.

Полина Мельникова, учащаяся Кадинской средней школы:

Мы едим эту морковку буквально каждый день, и никто не знает, с какой тяжестью ее добывают, в какую погоду, в какие суровые дни, в жару, в холод. Люди все равно работают, стараются. Это опыт для нас. Вкус белорусского борща для жителей Могилевской области во многом зависит от работы этих ребят. На полях хозяйств «Кадино» работают несколько студенческих отрядов. Утром – школьники, а во второй половине дня их сменят учащиеся Могилевского экономического колледжа. Ежедневно благодаря их труду аграрии получают дополнительно около 15 тонн овощей. Личный план на каждого – собрать полтора ящика.