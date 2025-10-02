Международный семинар для тренеров по лёгкой атлетике проходит в Минске

Международный семинар для тренеров по легкой атлетике, который в эти дни проходит в Минске, собрал более 500 слушателей из восьми стран мира, включая и онлайн-аудиторию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В течение трех дней известные в этой сфере спикеры делятся своими разработками в различных направлениях вида спорта. В расписании значатся 10 лекций и пять практических мастер-классов. Виталий Маринич, доцент кафедры Полесского государственного университета, в деталях разобрал тему «Психофункциональный контроль тренировки». Лектор убежден, что моделировать нагрузку под каждого спортсмена в режиме реального времени могут и должны личные тренеры.

Виталий Маринич, доцент кафедры Полесского государственного университета:

Психофункциональный контроль тренировки позволяет корректировать прежде всего объем и интенсивность нагрузок, то есть помочь тренеру правильно решить, насколько и сколько нужно тренировать спортсмена. Нет ли риска перенапряжения или риска получения травм. Уникальным и, скорее, авторским является сочетание методик и приближение этих методов исследования в конкретно тренировочный процесс, особенно в детско-юношеском и молодежном спорте.