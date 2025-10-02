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Международный семинар для тренеров по лёгкой атлетике проходит в Минске

02 октября 2025 18:04
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Международный семинар для тренеров по легкой атлетике, который в эти дни проходит в Минске, собрал более 500 слушателей из восьми стран мира, включая и онлайн-аудиторию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Международный семинар для тренеров по лёгкой атлетике проходит в Минске-2

В течение трех дней известные в этой сфере спикеры делятся своими разработками в различных направлениях вида спорта. В расписании значатся 10 лекций и пять практических мастер-классов. Виталий Маринич, доцент кафедры Полесского государственного университета, в деталях разобрал тему «Психофункциональный контроль тренировки».

Лектор убежден, что моделировать нагрузку под каждого спортсмена в режиме реального времени могут и должны личные тренеры.

Международный семинар для тренеров по лёгкой атлетике проходит в Минске-4

Виталий Маринич, доцент кафедры Полесского государственного университета:
Психофункциональный контроль тренировки позволяет корректировать прежде всего объем и интенсивность нагрузок, то есть помочь тренеру правильно решить, насколько и сколько нужно тренировать спортсмена. Нет ли риска перенапряжения или риска получения травм. Уникальным и, скорее, авторским является сочетание методик и приближение этих методов исследования в конкретно тренировочный процесс, особенно в детско-юношеском и молодежном спорте.

Международный семинар для тренеров по лёгкой атлетике проходит в Минске-6

Сергей Иванов, старший тренер национальной команды Беларусь по легкой атлетике:
Очень здорово, что проходят такие семинары в нашей стране. То, что мы здесь сегодня слышим, что-то новое узнаем, что-то старое вспоминаем. Мне очень понравилась тема на координацию. Все самое простое, самое сложное и нужное.

Аудитория слушателей – это в основном специалисты, которые имеют внушительный стаж работы и которым интересны темы в более широком масштабе. Контент одинаково полезен как тренерам высшего звена, так и наставникам детских учреждений.

# Легкая атлетика

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