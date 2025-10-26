Аграрное будущее – первый белорусско-казахстанский форум принёс контрактов на 90 млн долларов

Когда закрываются одни двери, открываются другие. В той же Африке у нас появились новые друзья. Но и со старыми мы связей не теряем. На неделе в Астане прошел первый белорусско-казахстанский аграрный форум, который принес контрактов на 90 миллионов долларов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но еще есть куда расти. В этом убедилась наша Анастасия Иванникова, которая отправилась в Кахазастан и узнала, в чем хлеб и соль наших отношений.

Анастасия Иванникова, политический обозреватель:

Столица, которая входила в список лучших городов мира и даже попадала в рейтинг мировых финансовых центров. Город цветов (ежегодно их здесь высаживают около 8 млн) и одна из самых холодных столиц нашей планеты. И все это Астана. Дипотношениям Беларуси и Казахстана уже три десятилетия, но новые аспекты партнерства находить удается. Как говорится, было бы желание. Директор фирменных магазинов Вера Томина рассказывает: Беларусь «на вкус» сама попробовала (и, конечно, распробовала) 5 лет назад. Уверена, сегодня наши продукты – самый настоящий бренд. Как говорится, цена-качество.

Вера Томина, директор фирменных магазинов «Белорусские продукты №1» (Казахстан):

Если мы начинали в 2015 году с одной машины в неделю, сегодня заходит 20 машин в неделю. Качество, натуральный состав и ГОСТовские стандарты изготовления. Продавцы о каждом белорусском товаре знают все от и до. Неудивительно – проходят строгий отбор. А со временем даже становятся настоящими фанатами того самого made in Belarus.

Сегодня страна в десятке основных торговых партнеров Беларуси. Живой взаимный интерес есть, отмечает наш посол в Казахстане. Да и ресурсы двух экономик позволяют углублять кооперацию, развивать региональный диалог, строить и оснащать молочно-товарные комплексы. Богданов: казахстанские поставки в Беларусь выросли на 26% за 8 месяцев.

В Казахстане работают 9 совместных предприятий. Есть и сборочные производства белорусской техники. Взять, к примеру, МТЗ. В 2024 году в городе Костанай открыли новый цех по производству кабин к нашим «Белорусам». Это стало вторым этапом реализации проекта по развитию производственной площадки в этой индустриальной зоне. Идем по графику. Вот уже 15 лет собственный торговый дом есть и у нашего автомобильного завода. Дилерские сети охватили четыре региона.

Тимур Шпаковский, директор торгового дома «МАЗ-Казахстан»:

Самые востребованные – это тягачи, автомобили для сельского хозяйства, самосвалы для перевозки зерна, семечек и других сельхозпродуктов. И в этом году мы впервые поставили автомобиль-молоковоз.

МВЦ «Экспо» в Астане на неделе стал центром делового притяжения. Гигантский шар – центральная фигура комплекса – поражает воображение не только формой, но и свойствами. Дизайн, выбранные материалы – энергия будущего чувствуется здесь во всем. В эти дни как раз о будущем здесь и говорили. Уже аграрном. Агропромышленную неделю KazAgro называют одной из самых масштабных в Центральной Азии. Ежегодно выставка собирает несколько сотен участников более чем из 20 стран. Беларуси тоже есть что предложить. Например, наши элеваторные комплексы уже оценили партнеры из Казахстана. Три контракта на подходе.

Леонид Пинчук, заместитель генерального директора компании-производителя элеваторного оборудования:

Казахстан сегодня привлекателен абсолютно для всех производителей. Не секрет, что в этом году в Казахстане рекордный урожай. Сегодня очень много предложений на рынке, но мы успешно конкурируем. Белорусско-казахстанский аграрный форум (кстати, первый в истории) – абсолютно новый формат взаимодействия для выхода на новые высоты.