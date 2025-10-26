Что такое «золотой треугольник» на границе Таиланда и Мьянмы, где пропала белоруска

Стали известные новые подробности в деле Веры Кравцовой. Белоруска летом поехала работать в Таиланд, но попала в скам-центр в Мьянме и перестала выходить на связь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Родители девушки забили тревогу, а в СМИ начали плодиться теории, одна страшнее другой, что на самом деле произошло с нашей соотечественницей. По одной из версий, ее могли убить и продать на органы.
Поехала в Таиланд, оказалась в Мьянме и перестала выходить на связь. Подробности исчезновения белоруски в Азии.
Место, куда так долго везли Веру, – серая зона на мьянманско-таиландской границе. Территория вне контроля государств: живет по собственным законам, охраняется собственной армией боевиков. Именно эту локацию облюбовали международные кибермошенники.
Эксперты подсчитали, что «золотом треугольнике» около 30 крупных колл-центров, которые каждый день разводят на деньги. В основном граждан США. Только за 2024 год у них выманили более 10 миллиардов долларов.
Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Существует так называемая серая зона – «золотой треугольник». Это приграничье Мьянмы, Лаоса и Таиланда, где долгое время был сосредоточен центр производства наркотиков в глобальном масштабе. Ну а в настоящее время, помимо производства наркотиков, активно развиваются так называемые кибермошеннические центры. Причем эта индустрия имеет характер транснациональной преступности.
Сотрудников такие корпорации набирают обманом, а удерживают силой. Высокие заборы, колючая проволока, решетки на окнах. В трудовом рабстве десятки тысяч иностранцев, которых заставляют заниматься, по сути, онлайн-мошенничеством.
Чаще всего на эту роль выбирают девушек. Их задача флиртовать по видеосвязи, входить в доверие к своим собеседникам и выманивать деньги под любыми предлогами: от инвестиций в стартапы до криптовложений. А если пленники с работой не справляются, их ждет строгое наказание.