Поехала в Таиланд, оказалась в Мьянме и перестала выходить на связь. Подробности исчезновения белоруски в Азии

Стали известны новые подробности в деле Веры Кравцовой. Белоруска летом поехала работать в Таиланд, но попала в скам-центр в Мьянме и перестала выходить на связь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Родители девушки забили тревогу, а в СМИ начали плодиться теории, одна страшнее другой, что на самом деле произошло с нашей соотечественницей. По одной из версий, ее могли убить и продать на органы.

Вера Кравцова:

Доехала до города, где работаю. Это оказался не Таиланд. Приехала в Бангкок. Должна была оттуда ехать сразу в другой город. В итоге застряла в Бангкоке на 8 дней. После этого меня повезли в другую страну, типа Мьянма. На машине я два дня добиралась до своей работы. Ну, короче, вчера первый рабочий день был. Пока что вливаюсь в работу, вливаюсь в это все, пытаюсь быть продуктивной.

Это голосовое Вера Кравцова, судьба которой до сих пор неизвестна, отправила своей подруге буквально в первые дни работы в скам-центре. Белоруска еще не осознает, куда она попала. Вера искренне считает, что ее ждут офисные будни, но вместо этого – трудовое рабство и издевательство. Работу в Таиланде девушка нашла через Telegram», думала, что станет видеомоделью, и за большие деньги. Еще некоторое время выходила на связь, обменивалась сообщениями со своей бывшей коллегой. Вот, к примеру, как она описывает путь до конечного места назначения. Вера Кравцова:

Я прилетела в Янгон, в этот город. Я там осталась в отеле, потому что эти уже не успевали забрать меня на машине. И потом, получается, с отеля повезли в другой город. Потом мы пересекли озеро. Не озеро, это река. Я там возле реки осталась в отеле. А потом с этого отеля меня забрали с утра. И мы поехали, б****, где-то 12 часов, что-то в этом роде. Дорога – это просто п***, тебя постоянно трясет.

После этого с Верой контакта больше не было, а позже девушка и вовсе перестала выходить на связь. Родственники забили тревогу, в начале октября обратились в наше посольство. А дальше всё как в сценарии триллера. С родителями не выходила на связь с 4 октября. А потом выяснилось, что ее уже нет в живых.

Эта история начала обрастать все новыми и все более жуткими подробностями. Есть версия, что похитители предлагали родным девушки выкупить ее свободу. Жизнь белорусской они оценили в 500 тысяч долларов, а потом сообщили, что Веру спасать уже поздно. Вера выросла в Минске, после школы поступила в Молодечненский колледж и с самого детства мечтала о творческой карьере. Все, кто ее знает, говорят о девушке только хорошее.

Верочка всегда просто приходила. Она же здесь не жила. Она приходила к бабушке. Но девочка очень хорошая. Она закончила тоже музыкальную школу. Это ж не просто так. Ничего плохого про нее сказать не могу.

Страницы Кравцовой в социальных сетях пестрят фотографиями из разных уголков Азии. Вера успела попробовать себя в разных профессиях, поработав в Китае, Сингапуре, Гонконге и Вьетнаме. В основном выступала в клубах и барах. Но с карьерой певицы девушке пришлось попрощаться. Летом этого года Вера вернулась в Минск, устроилась на работу в одно из столичных кафе курьером. Вроде ее все устраивало, но в конце августа она внезапно сообщила коллегам, что увольняется и вновь уезжает за границу.

Руководитель кафе:

Я уже не спрашивала, куда, что, что за работа. Единственное, она сказала, что в какой-то кол-центр либо офис-менеджером. Что-то такое. Это все так резко произошло. Сказала, что нет, слишком там выгодное какое-то предложение. Поэтому она отказаться не может и должна уехать. В кафе Вера тесно общалась со своей коллегой. Перед самым отъездом Кравцова была спокойна и даже предлагала помочь найти новую работу и своей подруге.

Бывшая коллега Веры Кравцовой:

Она просто мне рассказала (еще до того, как собиралась увольняться), что ей предложили работу в Таиланде на американскую фирму. Мол, почему офис в Таиланде? Потому что так дешевле, что будет работать на американскую фирму каким-то «продажником». Толком она не объясняла. Она мне предлагала, что даст контакт, чтобы, если что, где-то вместе. Но я отказалась, и контакта у меня нет. Что такое «золотой треугольник» на границе Таиланда и Мьянмы, где пропала белоруска.

Парней подвешивают руками вверх и закрепляют. А девушек – руки позади спины. Когда мне рассказывала девочка, которая была в этой комнате, там тебе дают на сутки миску риса и маленькую бутылочку воды. Мочишься, ходишь по-большому, скажем так, под себя. Там тебя избивают. Из той комнаты приходят покалеченные, со сломанными ногами, синяками.

Это история от первого лица. Так описывает издевательство белоруска, которой в прошлом году чудом удалось освободиться из азиатского скам-центра. Но это не самое страшное. Тех, кто прибыль синдикату приносить не может, например, не знают английского, «монетизируют» другими способами. Девочке угрожали. У нее был очень плохой английский, и она не могла передать то, что говорит ей клиент. Ее компания говорит: если ты выплатишь нам 3 тысячи долларов, за которые тебя выкупили, тогда мы тебя отпустим, домой поедешь. Потому что держать ее нет смысла. Продадим либо в проституцию, отбивать деньги надо, либо на органы. И тогда мы услышали самое страшное, когда реально на органы могут продать.

Каким образом сложилась судьба Веры Кравцовой, говорить пока рано. Слишком много противоречивой информации. На данный момент официально смерть нашей соотечественницы не подтверждается. Белорусские правоохранители проводят процессуальные действия и вскоре объявят о результатах.