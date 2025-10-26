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Поехала в Таиланд, оказалась в Мьянме и перестала выходить на связь. Подробности исчезновения белоруски в Азии

26 октября 2025 17:17
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Стали известны новые подробности в деле Веры Кравцовой. Белоруска летом поехала работать в Таиланд, но попала в скам-центр в Мьянме и перестала выходить на связь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Родители девушки забили тревогу, а в СМИ начали плодиться теории, одна страшнее другой, что на самом деле произошло с нашей соотечественницей. По одной из версий, ее могли убить и продать на органы. 

Поехала в Таиланд, оказалась в Мьянме и перестала выходить на связь. Подробности исчезновения белоруски в Азии-2

Вера Кравцова:
Доехала до города, где работаю. Это оказался не Таиланд. Приехала в Бангкок. Должна была оттуда ехать сразу в другой город. В итоге застряла в Бангкоке на 8 дней. После этого меня повезли в другую страну, типа Мьянма. На машине я два дня добиралась до своей работы. Ну, короче, вчера первый рабочий день был. Пока что вливаюсь в работу, вливаюсь в это все, пытаюсь быть продуктивной.

Поехала в Таиланд, оказалась в Мьянме и перестала выходить на связь. Подробности исчезновения белоруски в Азии-4

Это голосовое Вера Кравцова, судьба которой до сих пор неизвестна, отправила своей подруге буквально в первые дни работы в скам-центре. Белоруска еще не осознает, куда она попала. Вера искренне считает, что ее ждут офисные будни, но вместо этого – трудовое рабство и издевательство. 

Работу в Таиланде девушка нашла через Telegram», думала, что станет видеомоделью, и за большие деньги. Еще некоторое время выходила на связь, обменивалась сообщениями со своей бывшей коллегой. Вот, к примеру, как она описывает путь до конечного места назначения.

Вера Кравцова: 
Я прилетела в Янгон, в этот город. Я там осталась в отеле, потому что эти уже не успевали забрать меня на машине. И потом, получается, с отеля повезли в другой город. Потом мы пересекли озеро. Не озеро, это река. Я там возле реки осталась в отеле. А потом с этого отеля меня забрали с утра. И мы поехали, б****, где-то 12 часов, что-то в этом роде. Дорога – это просто п***, тебя постоянно трясет.

Поехала в Таиланд, оказалась в Мьянме и перестала выходить на связь. Подробности исчезновения белоруски в Азии-6

После этого с Верой контакта больше не было, а позже девушка и вовсе перестала выходить на связь. Родственники забили тревогу, в начале октября обратились в наше посольство. А дальше всё как в сценарии триллера.

С родителями не выходила на связь с 4 октября. А потом выяснилось, что ее уже нет в живых.

Поехала в Таиланд, оказалась в Мьянме и перестала выходить на связь. Подробности исчезновения белоруски в Азии-8

Эта история начала обрастать все новыми и все более жуткими подробностями. Есть версия, что похитители предлагали родным девушки выкупить ее свободу. Жизнь белорусской они оценили в 500 тысяч долларов, а потом сообщили, что Веру спасать уже поздно.

Вера выросла в Минске, после школы поступила в Молодечненский колледж и с самого детства мечтала о творческой карьере. Все, кто ее знает, говорят о девушке только хорошее.

Поехала в Таиланд, оказалась в Мьянме и перестала выходить на связь. Подробности исчезновения белоруски в Азии-10

Верочка всегда просто приходила. Она же здесь не жила. Она приходила к бабушке. Но девочка очень хорошая. Она закончила тоже музыкальную школу. Это ж не просто так. Ничего плохого про нее сказать не могу.

Поехала в Таиланд, оказалась в Мьянме и перестала выходить на связь. Подробности исчезновения белоруски в Азии-12

Страницы Кравцовой в социальных сетях пестрят фотографиями из разных уголков Азии. Вера успела попробовать себя в разных профессиях, поработав в Китае, Сингапуре, Гонконге и Вьетнаме. В основном выступала в клубах и барах.

Но с карьерой певицы девушке пришлось попрощаться. Летом этого года Вера вернулась в Минск, устроилась на работу в одно из столичных кафе курьером. Вроде ее все устраивало, но в конце августа она внезапно сообщила коллегам, что увольняется и вновь уезжает за границу.

Поехала в Таиланд, оказалась в Мьянме и перестала выходить на связь. Подробности исчезновения белоруски в Азии-14

Руководитель кафе:
Я уже не спрашивала, куда, что, что за работа. Единственное, она сказала, что в какой-то кол-центр либо офис-менеджером. Что-то такое. Это все так резко произошло. Сказала, что нет, слишком там выгодное какое-то предложение. Поэтому она отказаться не может и должна уехать.

В кафе Вера тесно общалась со своей коллегой. Перед самым отъездом Кравцова была спокойна и даже предлагала помочь найти новую работу и своей подруге.

Поехала в Таиланд, оказалась в Мьянме и перестала выходить на связь. Подробности исчезновения белоруски в Азии-16

Бывшая коллега Веры Кравцовой:
Она просто мне рассказала (еще до того, как собиралась увольняться), что ей предложили работу в Таиланде на американскую фирму. Мол, почему офис в Таиланде? Потому что так дешевле, что будет работать на американскую фирму каким-то «продажником». Толком она не объясняла. Она мне предлагала, что даст контакт, чтобы, если что, где-то вместе. Но я отказалась, и контакта у меня нет.

Что такое «золотой треугольник» на границе Таиланда и Мьянмы, где пропала белоруска.

Поехала в Таиланд, оказалась в Мьянме и перестала выходить на связь. Подробности исчезновения белоруски в Азии-18

Парней подвешивают руками вверх и закрепляют. А девушек – руки позади спины. Когда мне рассказывала девочка, которая была в этой комнате, там тебе дают на сутки миску риса и маленькую бутылочку воды. Мочишься, ходишь по-большому, скажем так, под себя. Там тебя избивают. Из той комнаты приходят покалеченные, со сломанными ногами, синяками.

Поехала в Таиланд, оказалась в Мьянме и перестала выходить на связь. Подробности исчезновения белоруски в Азии-20

Это история от первого лица. Так описывает издевательство белоруска, которой в прошлом году чудом удалось освободиться из азиатского скам-центра. Но это не самое страшное. Тех, кто прибыль синдикату приносить не может, например, не знают английского, «монетизируют» другими способами.

Девочке угрожали. У нее был очень плохой английский, и она не могла передать то, что говорит ей клиент. Ее компания говорит: если ты выплатишь нам 3 тысячи долларов, за которые тебя выкупили, тогда мы тебя отпустим, домой поедешь. Потому что держать ее нет смысла. Продадим либо в проституцию, отбивать деньги надо, либо на органы. И тогда мы услышали самое страшное, когда реально на органы могут продать.

Поехала в Таиланд, оказалась в Мьянме и перестала выходить на связь. Подробности исчезновения белоруски в Азии-22

Каким образом сложилась судьба Веры Кравцовой, говорить пока рано. Слишком много противоречивой информации. На данный момент официально смерть нашей соотечественницы не подтверждается. Белорусские правоохранители проводят процессуальные действия и вскоре объявят о результатах. 

Поехала в Таиланд, оказалась в Мьянме и перестала выходить на связь. Подробности исчезновения белоруски в Азии-24

Тем временем в Мьянме военные проводят масштабную зачистку на севере страны. В ходе операции из cкам-центров освобождены около 3 500 человек, которых депортируют на родину.

# Криминал # Торговля людьми

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