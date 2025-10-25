Лукашенко вспомнил, как «сражался» с местной властью в бытность руководителя хозяйства

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Мы начинаем платить и льготировать за то, что человек идет работать. Даже в советское время не было такого. Наоборот, была ответственность за тунеядство. Тогда и жилье строили, и страну. Глава государства с той же плеяды поколения отцов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хотел работать в сельском хозяйстве. Я хотел людям что-то сделать. Обездоленные, бедные. Я помню свою мать Трофимовну, которая корячилась на этой ферме вместе со мной, доили ночью. Хочешь – в райкоме мне тоже сказали (Вера Феофановна или кто) – иди вот туда. Но сначала поступи в академию, хотя бы поступи. А там мы тебя направим.

8 центнеров с гектара урожайность была. В первый год, вместо 8 центнеров – 33. Для меня это была победа, зерно девать некуда, складов нет. Комбикормовый завода рядом, 10 километров. Я привезу – только заберите. Тяп-ляп, туда-сюда, не могли забрать. Не можете – журналистов. Когда показали, назавтра все зерно было вывезено. Журналисты помогли.

Вот так воевал. Ненависть со стороны местного руководства, читай, Субботина [Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома] и председателя райисполкома, если по нынешним временам, сражался как мог.

Евгений Пустовой:

Такое отношение касается всего – и профессионального поведения, и деторождения. Конечно, государство и общество консолидированы одной идеей – меркантильной. Жить лучше. Но может ли она быть миссией белорусского мира? И чем мы тогда отличаемся от тех же европейцев, которые в погоне за комфортом и сытостью пришли к тупику жизненных целей? А дальше что? Что в приоритете? Счастье богатства или счастье родительства? Вот с этого все и начинается. Мы – нация потребителей или пассионариев? Ответим на это – поймем, останемся ли в будущем.