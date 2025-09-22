ИИ поможет отыскать грибное место! Белорусы первыми в мире создают мобильное приложение

Технологии добрались до тихой охоты. Представьте, у вас есть виртуальный помощник, который показывает грибные места, которые раньше от нас все скрывали. Инновационное приложение уже создают в Беларуси. Первыми в мире! Подробнее об этом поговорили с гостем программы «Новое утро» на РТР Беларусь – Александром Горбацевичем, главным медиагрибником нашей страны. Юрий Царев, ведущий:

Вы всегда приходите к нам с маленькой деляночкой, потому что здесь, как правило, редкие грибы.

Александр Горбацевич, грибник, блогер:

На столе – то, чего не может быть. Ежовик гребенчатый не был зарегистрирован в Беларуси за всю историю. В гербарии нет сушеного плодового тела. Я позавчера нашел, забрал эти грибы. Они прямо из студии поедут в Академию наук. Также есть рыжий трюфель. Это третичный реликт. Это то, что не поменялось с третичного периода – 2 миллиона лет назад. Он был найден впервые! Это девятый вид трюфеля, который есть в Беларуси есть. Он был впервые найден в 2016 году в Беловежской пуще, а мы нашли в Налибокской пуще. Мы хотим найти русский летний черный трюфель. Нужны леса, где большие дубы и орешник. И где дикие свинки копают, они ищут трюфели. У нас черного летнего трюфеля много, просто он в Красной книге, никто не знает где и как искать, это все сложно.

Александр Горбацевич:

И черные лисички – вороночник рожковидный. В Италии и Франции называют «труба смерти», а в Англии – «рог изобилия». Юлия Самусенко, ведущая:

Сейчас грибникам на помощь приходит еще и искусственный интеллект. Расскажите об этом подробнее.

Александр Горбацевич:

13 лет я пытаюсь высчитать формулу, по которой можно математически посчитать старт, начало грибной волны. Это когда не один-два белых гриба, они полянками по 10-20 штук растут, когда их сотни в лесу. И за 13 лет практического наблюдения, записей каких-то уже что-то сформировалось – должна упасть температура, в этот день должен идти дождь, и на 10-14 день с большой вероятностью может пойти старт этой волны. В этом году, когда я отслеживал эти моменты, мы покупали архив погоды, и предыдущие 30 дней перед днем, когда пошла эта волна, мы это скармливали искусственному интеллекту. Выстраивается модель, модуль, идет анализ. И искусственный интеллект, анализируя погодные условия, дает какие-то советы. Он обучается, что-то предсказывает. И появляются дополнительные элементы в формуле.

Например, из последнего – искусственный интеллект настаивает: перед тем как пошел дождь и упала температура, важно, чтобы до этого было умеренная засуха, чтобы структура почвы была готова впитывать дождь. Мы об этом даже подумать не могли, что такое может быть. Юрий Царев:

А это сейчас у вас в качестве библиотеки для GPT или в качестве отдельного приложения?