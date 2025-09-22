Прямой эфир

ИИ поможет отыскать грибное место! Белорусы первыми в мире создают мобильное приложение

22 сентября 2025 08:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Технологии добрались до тихой охоты. Представьте, у вас есть виртуальный помощник, который показывает грибные места, которые раньше от нас все скрывали. Инновационное приложение уже создают в Беларуси. Первыми в мире!

Подробнее об этом поговорили с гостем программы «Новое утро» на РТР Беларусь – Александром Горбацевичем, главным медиагрибником нашей страны.

Юрий Царев, ведущий:
Вы всегда приходите к нам с маленькой деляночкой, потому что здесь, как правило, редкие грибы. 

ИИ поможет отыскать грибное место! Белорусы первыми в мире создают мобильное приложение-2

Александр Горбацевич, грибник, блогер:
На столе – то, чего не может быть. Ежовик гребенчатый не был зарегистрирован в Беларуси за всю историю. В гербарии нет сушеного плодового тела. Я позавчера нашел, забрал эти грибы. Они прямо из студии поедут в Академию наук. 

Также есть рыжий трюфель. Это третичный реликт. Это то, что не поменялось с третичного периода – 2 миллиона лет назад. Он был найден впервые! Это девятый вид трюфеля, который есть в Беларуси есть. Он был впервые найден в 2016 году в Беловежской пуще, а мы нашли в Налибокской пуще. 

Мы хотим найти русский летний черный трюфель. Нужны леса, где большие дубы и орешник. И где дикие свинки копают, они ищут трюфели. У нас черного летнего трюфеля много, просто он в Красной книге, никто не знает где и как искать, это все сложно. 

ИИ поможет отыскать грибное место! Белорусы первыми в мире создают мобильное приложение-4

Александр Горбацевич:
И черные лисички – вороночник рожковидный. В Италии и Франции называют «труба смерти», а в Англии – «рог изобилия».

Юлия Самусенко, ведущая:
Сейчас грибникам на помощь приходит еще и искусственный интеллект. Расскажите об этом подробнее. 

ИИ поможет отыскать грибное место! Белорусы первыми в мире создают мобильное приложение-6

Александр Горбацевич:
13 лет я пытаюсь высчитать формулу, по которой можно математически посчитать старт, начало грибной волны. Это когда не один-два белых гриба, они полянками по 10-20 штук растут, когда их сотни в лесу. И за 13 лет практического наблюдения, записей каких-то уже что-то сформировалось – должна упасть температура, в этот день должен идти дождь, и на 10-14 день с большой вероятностью может пойти старт этой волны. 

В этом году, когда я отслеживал эти моменты, мы покупали архив погоды, и предыдущие 30 дней перед днем, когда пошла эта волна, мы это скармливали искусственному интеллекту. Выстраивается модель, модуль, идет анализ. И искусственный интеллект, анализируя погодные условия, дает какие-то советы. 

Он обучается, что-то предсказывает. И появляются дополнительные элементы в формуле. 
Например, из последнего – искусственный интеллект настаивает: перед тем как пошел дождь и упала температура, важно, чтобы до этого было умеренная засуха, чтобы структура почвы была готова впитывать дождь. Мы об этом даже подумать не могли, что такое может быть. 

Юрий Царев:
А это сейчас у вас в качестве библиотеки для GPT или в качестве отдельного приложения?

ИИ поможет отыскать грибное место! Белорусы первыми в мире создают мобильное приложение-8

Александр Горбацевич:
Приложение работает, мы его для себя сделали в позапрошлом году, и я одним кликом ловил эти волны.

Например, вы были на отдыхе, приехали, вы хотите отправиться в лес за грибами, но вы не знаете, где был дождь. Мы покупали архив погоды. Налибокскую пущу, где трюфели, например, 50 на 70 километров лес, вы не знаете, где был дождь, и вы просто обводите одним кликом. Этот лес огромный, на квадраты разбивается, и вы как минимум видите самое мокрое место. 

Подробности смотрите в видео.

# Технологии # Искусственный интеллект # Грибы

Другие новости рубрики

Все новости
Астрономическая осень начинается: день становится короче с 22 сентября
22 сентября 2025 07:45

Астрономическая осень начинается: день становится короче с 22 сентября

Лукашенко поздравил Президента Туркменистана с днём рождения
22 сентября 2025 07:33

Лукашенко поздравил Президента Туркменистана с днём рождения

Белорусско-Вьетнамский бизнес-форум пройдёт 22 сентября в Минске
22 сентября 2025 07:14

Белорусско-Вьетнамский бизнес-форум пройдёт 22 сентября в Минске