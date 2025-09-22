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«Белорусская земля» – певица Ангелина Волкова рассказала о премьере клипа

22 сентября 2025 09:01
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Говорят, что настоящая любовь к Родине рождается в сердце и особенно пронзительно звучит в музыке. Творчество гостьи программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – тому подтверждение.

В студии – певица Ангелина Волкова с премьерой нового клипа на песню «Белорусская земля». 

Ольга Бурлакова, ведущая:
Когда появилась эта песня? Ты лично ее выбирала, утверждала для себя? Как она откликнулась? 

«Белорусская земля» – певица Ангелина Волкова рассказала о премьере клипа-2

Ангелина Волкова, певица:
Эта песня появилась еще весной. Мы хотели новую патриотическую, яркую, крутую песню. Пришли к Евгению Олейнику. Но 25 апреля у меня был запланирован сольный концерт. И мы подумали, что можно впервые эту песню презентовать именно на сольном концерте. На финале, чтобы ярко завершить его и сделать премьеру. 

Но мы решили попробовать, как она зайдет публике. Я бы сказала, что это больше песня для старшего поколения, чем вот для моих сверстников. Мы выложили в TikTok кусочек, потом пошли публикации под этот звук, под живое исполнение этой песни. Много началось отзывов, что очень крутая песня, очень понравилась. И мы выбрали хорошую дату и решили презентовать в народный праздник. 

«Белорусская земля» – певица Ангелина Волкова рассказала о премьере клипа-4

Ангелина Волкова:
Я как настоящий патриот радовалась, что родилась и живу в Беларуси. Именно патриотические песни, например, та же «Миллион сердец» или «Бульба-дэнс», которая разлетелась как хит по всему интернету и по всем масштабным площадкам, по соцсетям, где только она ни была... Я понимаю, что именно патриотические песни объединяют и расширяет мою аудиторию, начиная от младшего поколения, заканчивая самым старшим.

«Белорусская земля» – певица Ангелина Волкова рассказала о премьере клипа-6

Юлия Самусенко, ведущая:
Как проходили съемки клипа?

Ангелина Волкова:
Казусов никаких не было. Мы снимали в разных частях Беларуси. Конечно, все красивые места мы не сможем захватить в один клип. 

Подробнее смотрите в видео.

# Белорусские исполнители # Ангелина Волкова # Музыка # Интервью # Юлия Самусенко # Ольга Бурлакова

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