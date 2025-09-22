Граждане РБ есть среди пострадавших при атаке ВСУ на Крым

В ходе нападения на Форос пострадали как местные жители, так и туристы, в том числе и граждане Беларуси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу администрации города Ялта Янину Павленко.

Все они получили осколочные ранения, находясь на побережье во время удара. Пострадавшие получили помощь психолога.

При этом она добавила, что в больницу были доставлены 13 человек, 12 из них были госпитализированы. Четверо находятся в тяжелом состоянии, один – на аппарате искусственной вентиляции легких, другому потребовалось переливание крови. Было проведено четыре операции, решается вопрос о транспортировке одного пациента на санитарном самолете.

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