Более 16 тыс. первоклассников сядут за парты в Минской области в новом учебном году

В школах Минской области продолжается прием документов в первые классы. В Копыльском районе процедура проходит спокойно, родители подают заявления в установленные сроки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В школах Минской области продолжается прием документов в первые классы. В Копыльском районе процедура проходит спокойно, родители подают заявления в установленные сроки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Чтобы записать ребенка в учреждение образования по месту жительства, одному из родителей необходимо написать заявление, предоставить свидетельство о рождении, а также медицинскую справку. Сделать это можно по 15 августа.
Вся информация о приеме документов есть на сайте учреждений образования, работает также горячая линия. Начать учебу можно и с пяти лет, но при условии, что шесть лет первокласснику исполнится в текущем календарном году.
Ольга Бельченко:
У меня трое деточек. Старшенький идет в этой же школе в третий класс. Средненькая только в первый пойдет. Немножечко переживает, волнуется, но очень хочет.
Людмила Дорошевич:
В гимназию мы ходим династией. Все сюда: и бабушки, и прабабушки, и сейчас уже мои детки.
Наталья Грудько, заместитель директора по учебной работе Гимназии № 1 Копыля имени Н.В. Ромашко:
Прием документов в первый класс для родителей, дети которых проживают в микрорайоне гимназии, у нас начался 12 июня и продлится до 15 августа. Мы планируем набрать два класса, но превышать это не будет 35 человек.
С 16 августа комиссия начнет принимать документы на оставшиеся свободные места в школах не по месту жительства. Написать заявление можно до 28 августа. А всего в Копыльском районе учреждения образования примут около 200 первоклассников..