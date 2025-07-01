Более 16 тыс. первоклассников сядут за парты в Минской области в новом учебном году

В школах Минской области продолжается прием документов в первые классы. В Копыльском районе процедура проходит спокойно, родители подают заявления в установленные сроки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Чтобы записать ребенка в учреждение образования по месту жительства, одному из родителей необходимо написать заявление, предоставить свидетельство о рождении, а также медицинскую справку. Сделать это можно по 15 августа. Вся информация о приеме документов есть на сайте учреждений образования, работает также горячая линия. Начать учебу можно и с пяти лет, но при условии, что шесть лет первокласснику исполнится в текущем календарном году.

Ольга Бельченко:

У меня трое деточек. Старшенький идет в этой же школе в третий класс. Средненькая только в первый пойдет. Немножечко переживает, волнуется, но очень хочет.

Людмила Дорошевич:

В гимназию мы ходим династией. Все сюда: и бабушки, и прабабушки, и сейчас уже мои детки.