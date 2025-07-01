Промышленность, АПК, медицина – в каких ещё сферах Беларусь будет развивать сотрудничество с Ливией
Беларусь и Ливия настроены работать сообща и выстраивать конструктивное взаимодействие на благо народов двух стран. Приоритетная цель – выйти на конкретные экономические проекты. О перспективных направлениях сотрудничества премьер-министр Беларуси и председатель правительства национальной стабильности Ливии говорили 1 июля в Минске. В эти дни делегация из африканского государства находится в Беларуси с визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За короткий период времени, а именно за четыре месяца, это уже четвертая белорусско-ливийская встреча. Яркое подтверждение взаимного интереса партнеров. Одна из перспективных точек роста – сельское хозяйство. Номенклатура первых поставок в Бенгази уже определена – это детское питание, комбикорма для животных, а также препараты для борьбы с саранчой.
Есть что предложить Беларуси и по линии машиностроения. Мы производим широкую линейку качественной пассажирской, грузовой и сельскохозяйственной техники, в которой заинтересованы в Бенгази. Намерены стороны развивать стратегическое партнерство и в других сферах – промышленность, образование, предотвращение стихийных бедствий и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, а также здравоохранение и фармацевтика.
Премьер-министр назвал перспективные направления сотрудничества Беларуси и Ливии.
Еще одна сфера интересов – белорусская техника. Ливия – перспективный рынок для отечественных производителей. На площадке МТЗ сегодня представили продукцию завода, а также других промышленных гигантов нашей страны. Это тракторы, автобусы, пожарные машины, а также сельхозагрегаты. В рамках промышленной кооперации стороны обсуждают не только поставки нашей техники, но и открытие сервисных центров и сборочных производств в Ливии.
Осама Хамад, председатель правительства национальной стабильности Ливии:
Мы убедились, что технологии очень развиты в Республике Беларусь, готовы к их трансферу в Ливию. Это сотрудничество пойдет нам на пользу и сегодня, завтра в ходе нашего визита мы готовы к подписанию двусторонних документов в этой сфере. Что касается совместных производств, мы готовы к этой работе.
Программа визита наших партнеров максимально насыщенная. Запланирована серия переговоров, а также посещение больше десятка отечественных предприятий, учреждений здравоохранения и образования.