Прямой эфир

Промышленность, АПК, медицина – в каких ещё сферах Беларусь будет развивать сотрудничество с Ливией

01 июля 2025 13:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Беларусь и Ливия настроены работать сообща и выстраивать конструктивное взаимодействие на благо народов двух стран. Приоритетная цель – выйти на конкретные экономические проекты. О перспективных направлениях сотрудничества премьер-министр Беларуси и председатель правительства национальной стабильности Ливии говорили 1 июля в Минске. В эти дни делегация из африканского государства находится в Беларуси с визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Промышленность, АПК, медицина – в каких ещё сферах Беларусь будет развивать сотрудничество с Ливией-2

За короткий период времени, а именно за четыре месяца, это уже четвертая белорусско-ливийская встреча. Яркое подтверждение взаимного интереса партнеров. Одна из перспективных точек роста – сельское хозяйство. Номенклатура первых поставок в Бенгази уже определена – это детское питание, комбикорма для животных, а также препараты для борьбы с саранчой. 

Есть что предложить Беларуси и по линии машиностроения. Мы производим широкую линейку качественной пассажирской, грузовой и сельскохозяйственной техники, в которой заинтересованы в Бенгази. Намерены стороны развивать стратегическое партнерство и в других сферах – промышленность, образование, предотвращение стихийных бедствий и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, а также здравоохранение и фармацевтика.

Премьер-министр назвал перспективные направления сотрудничества Беларуси и Ливии.

Промышленность, АПК, медицина – в каких ещё сферах Беларусь будет развивать сотрудничество с Ливией-4

Еще одна сфера интересов – белорусская техника. Ливия – перспективный рынок для отечественных производителей. На площадке МТЗ сегодня представили продукцию завода, а также других промышленных гигантов нашей страны. Это тракторы, автобусы, пожарные машины, а также сельхозагрегаты. В рамках промышленной кооперации стороны обсуждают не только поставки нашей техники, но и открытие сервисных центров и сборочных производств в Ливии.

Промышленность, АПК, медицина – в каких ещё сферах Беларусь будет развивать сотрудничество с Ливией-6

Осама Хамад, председатель правительства национальной стабильности Ливии:
Мы убедились, что технологии очень развиты в Республике Беларусь, готовы к их трансферу в Ливию. Это сотрудничество пойдет нам на пользу и сегодня, завтра в ходе нашего визита мы готовы к подписанию двусторонних документов в этой сфере. Что касается совместных производств, мы готовы к этой работе.

Программа визита наших партнеров максимально насыщенная. Запланирована серия переговоров, а также посещение больше десятка отечественных предприятий, учреждений здравоохранения и образования.

# Международное сотрудничество

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске открыли 13-ю городскую поликлинику после реконструкции
01 июля 2025 13:40

В Минске открыли 13-ю городскую поликлинику после реконструкции

Против нас ведётся перманентная гибридная война, но у нас есть чем ответить – Лукашенко
01 июля 2025 13:31

Против нас ведётся перманентная гибридная война, но у нас есть чем ответить – Лукашенко

На областном конкурсе «Властелин села» покорили жюри находчивостью – пообщались с молодой семьёй
01 июля 2025 12:15

На областном конкурсе «Властелин села» покорили жюри находчивостью – пообщались с молодой семьёй