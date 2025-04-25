«Рожать не хотим и работаем с прохладцей». Лукашенко о трудовых мигрантах и «белорусах-бездельниках»

Президент в своем стиле разложил политику тем, кто привык жить в розовых очках.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пакистан. 250 миллионов человек. 250! Огромный рынок. Ну и у них есть вопросы к нам. Они ставят эти вопросы. В том числе и по трудовым ресурсам. Я уже говорю, как это было. Я говорю: Шахбаз [Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана], ты знаешь отношения, настороженность. – Знаю, знаю. И брат его старший сидит, поддерживает меня. Говорю: давай так, солидно сделаем. Он говорит: я же не хочу, чтобы к вам какие-то там приехали, взбудоражили общество. Я хочу, чтобы люди, которые хотят работать, к вам приехали, если вы их возьмете. Говорю: этот подход мне нравится. Сразу вышли на обсуждение вопроса Барановичского хлопчатобумажного кабинета. Мы там телепаемся уже сколько времени, от Советского Союза наследство. Комбинат хороший, есть х/б: белье, простыни, наволочки. Это все нам надо, но у нас нет хлопка. А где он есть? В том числе и в Пакистане.

Они посмотрели, говорят: у вас прекрасный комбинат. Я говорю: прекрасно, но мы с ним мучаемся. Мы вам поставим это сырье и своих специалистов, если вы хотите. Мы готовы произвести продукцию, нам это выгодно. Мы создадим все условия, даже жилье построим, если вы дадите нам сырье и тех специалистов, которые там нужны. И будем вместе работать. Это в интересах нашего государства. Ну а беглые, они же нам уже не помогут. Они что, пойдут к Крупко [Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома] работать в сельское хозяйство? Да нет, они там стонут. Им предложили посуду мыть. Посуду мыть не можем, аллергия на руки. А что ты туда поехала тогда? Чего туда поехала, если знала, что ты аллергенный человек? Это не хотим делать, улицу не хотим мести. А что тебе дадут? Управлять Польшей дадут? Нет, Польшей управлять есть поляки. Они в этом отношении крепкие люди. Они не прочь и нами поуправлять. Поэтому что полезли туда? Умнее надо быть: на своей земле жить и работать. Работать один (не надо за троих) за двоих для начала. Считаете, что я хочу сделать для Беларуси хуже? Да нет. Мы каждую семью, каждого человека, что происходит и сейчас, пока мы не приняли решение, каждого просвечиваем, можно сказать, на рентген. И никто не настаивает: брать – не брать. Руководитель, к примеру, «Камволя», комбината, приходит, говорит: мне надо 10 человек, вот я их нашел, разрешите. Милиция зарегистрировала, мы знаем, где живут, кто и так далее. Бери, но ты несешь до уголовной ответственности за них. Ты несешь за них ответственность. Ты их взял, ты их каждый день должен видеть. Это что, не так? Так. Не дорабатываем один к трем, рожать не хотим и работаем с прохладцей. Что, Михаил Иванович [Михаил Русый, член Совета Республики], не так, особенно в сельском хозяйстве? Не хотим, а развиваться хотим, зарплату хотим, чтобы страна процветала и была независимой. Так все с экономикой. А без трудовых ресурсов ничего не будет.

Речь ведь не только о трудовых ресурсах из Пакистана. Их, кстати, сегодня только 20 человек у нас при общем количестве в 85 тысяч. Но Беларусь нуждается в специалистах и в том, чтобы на нашей земле жили те, кто хотят работать на ней и на ее же благо. И если белорусы не хотят сами, в полную силу и в полной мере, то какой выход? Остановить экономику?

Александр Лукашенко:

Я сразу пригласил их, проезжайте. В Гомельской, Витебской, Могилевской областях у нас и дома свободные, и в сельском хозяйстве нам нужны люди. Кто это? Думаете, там молодежь тоже стремится так работать? Нет. Мы хотим, чтобы к нам приехали семьи. Семья в Витебской области, заметьте, в Витебской, семья в Гомельской области, в Могилевской. Мы не будем ничего концентрировать в одном месте. Ни Узбекистана людей, ни Таджикистана, ни Пакистана, ни России. Откуда бы они ни приехали? Ну россияне тут свои, тут не разберешь, где белорус, а где россиянин. Но приехавшие мигранты должны рассредоточены быть по всей стране, чтобы не создавать проблем. И второе, мы должны взять тех, кто хочет работать. А в свое время, даже в советские времена, у меня были, когда я был директором, работали из Украины люди. С 4 утра до 10 вечера. Михаил Иванович, у нас с вами с 4 утра до 10 вечера. А как наши реагировали? А нашим неудобно было. А как это? Мы же привыкли с вечера «косануть», в 10-11 часов на работу прийти, в 4 часа закончить и смыться. Были такие, и много. А эти работают.