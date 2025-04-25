Лукашенко: «В 2020 году возле Дворца Независимости не пакистанцы бегали»

Накануне 39-й годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС тема – в поле зрения Александра Лукашенко и компетентных специалистов. Главе государства доложили о развитии пострадавших регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент коснулся и темы трудовых мигрантов. Беспрецедентная откровенность главы государства, конечно. Что называется, наболело.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я должен бояться. И это моя проблема. Я буду решать ее так, как это будет выгодно нашим людям. Лучшим людям нашей Беларуси. Я с этим всегда считался и буду считаться. Я эту тему затронул, потому что она остро очень стоит в Гомельской области. Поэтому, Иван Иванович [Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома], в любой части мира, хоть в Африке, определяйте людей, семьи. По одному, по два, это ваше дело. Смотрите их, берите на учет, предоставляйте им работу, платите зарплату.