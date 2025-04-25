Лукашенко: «В 2020 году возле Дворца Независимости не пакистанцы бегали»
Накануне 39-й годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС тема – в поле зрения Александра Лукашенко и компетентных специалистов. Главе государства доложили о развитии пострадавших регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент коснулся и темы трудовых мигрантов. Беспрецедентная откровенность главы государства, конечно. Что называется, наболело.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я должен бояться. И это моя проблема. Я буду решать ее так, как это будет выгодно нашим людям. Лучшим людям нашей Беларуси. Я с этим всегда считался и буду считаться. Я эту тему затронул, потому что она остро очень стоит в Гомельской области. Поэтому, Иван Иванович [Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома], в любой части мира, хоть в Африке, определяйте людей, семьи. По одному, по два, это ваше дело. Смотрите их, берите на учет, предоставляйте им работу, платите зарплату.
– В строительном комплексе уже работают таджики, узбеки.
– Если они вас устраивают, пусть работают. Шаг влево, шаг вправо от закона – обратно на Родину.
– Им некогда другим заниматься, они работают по 12-14 часов.
– Да я знаю, просто это раскручивают, а у нас таких умных много. Ах, пакистанцы приедут, перевернут страну. Мы никому не позволили за это время и не позволим переворачивать страну. В 2020 году возле Дворца Независимости не пакистанцы бегали. Вот такое неприятное замечание, которое я хотел бы сделать, касаясь трудовых ресурсов. А вообще, у нас трудовых ресурсов, в общем-то, достаточно, а где не хватает, мы, как я уже сказал, просветим на рентген каждого человека и возьмем его жить на самой прекрасной земле, белорусской земле. С любой страны. Тот, кто захочет работать.