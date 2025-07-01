Губернатор Минщины представил коллективам новых руководителей Минского и Пуховичского районов

На внеочередной сессии Минского районного Совета депутатов утвердили кандидатуру нового руководителя исполкома. Им назначен Денис Колесень, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Главу районной вертикали власти представил председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко. Ранее Денис Сергеевич занимал должность председателя Столбцовского райисполкома. Минский район – самый густонаселенный в регионе. Он занимает наибольший удельный вес социально-экономического развития области. Близость к столице и постоянно растущее количество населения накладывают свою специфику развития района. Поэтому требования к новому руководителю особенные. Стоит задача продолжать благоустройство населенных пунктов и наладить работу с обращениями граждан. В 2025 году Минский район принимает областной праздник «Дожинки». И это серьезный экзамен для руководителя региона.

Денис Колесень, председатель Минского райисполкома:

Управленческий опыт, приобретенный в Столбцах (касательно «Дожинок»), будет применен и в Заславле. Время ограничено, но мы многое успеем сделать, чтобы Заславль получил новое лицо.

Нового руководителя представили и активу Пуховичского района. На должность председателя исполкома единогласно утвердили Александра Маевского. До этого он занимал пост первого заместителя председателя райисполкома. Прошел путь от молодого специалиста на агропредприятии до руководителя управления по сельскому хозяйству и продовольствию района. Новому главе Пуховичского района необходимо будет решать ряд задач, в том числе повышение инвестиционной активности, производство валовой сельхозпродукции, развитие города-спутника Руденска.