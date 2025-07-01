Против нас ведётся перманентная гибридная война, но у нас есть чем ответить – Лукашенко

Против Беларуси уже несколько десятилетий ведется перманентная гибридная война, которая будет только набирать обороты, но нам есть чем ответить. Об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов, а также высшего офицерского состава. Отметим, как знак особого уважения и уже по традиции, торжественный прием проводится накануне главного государственного праздника – Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переоценить профессиональные успехи сегодняшних награжденцев невозможно, особенно учитывая нестабильную обстановку в мире и непосредственно в нашем регионе. Президент озвучил лишь ряд вызовов, которым противостоит Беларусь. Так, в западных СМИ усиливается истерия по поводу «угрозы с Востока», а руководство Евросоюза заявляет о намерениях реализовать программу «перевооружения Европы», предварительный бюджет которой – порядка 800 миллиардов евро. А отдельные политики Евросоюза и вовсе заявляют о возможности применения на континенте ядерного оружия, хотя еще недавно протестовали против возвращения ТЯО в Беларусь. Напряженная обстановка не только в нашем регионе, отметил Александр Лукашенко, глобально ситуация не лучше. Лукашенко принял участие в церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Против нас уже несколько десятилетий ведется перманентная гибридная война, которая в дальнейшем будет только набирать обороты. Чем ответить у нас есть! За три десятилетия нами создана современная, боеспособная, хорошо вооруженная армия. На любые агрессивные выпады готовы дать самый жесткий ответ. Лукашенко: защита Родины – труд нелегкий, но очень благородный!

Также глава государства отметил, что с получением диплома Военной академии учеба не заканчивается. Уже в сентябре многие из сегодняшних гостей Дворца Независимости примут участие в совместном стратегическом учении Вооруженных Сил Беларуси и России «Запад-2025».