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Польша введёт пограничный контроль на границах с Германией и Литвой из-за мигрантов

01 июля 2025 13:37
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Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о скором введении временного пограничного контроля на границах с Германией и Литвой. Соответствующее распоряжение, которое подготовит МВД, вступит в силу уже 7 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной для такого решения послужили участившиеся случаи переброски нелегальных мигрантов на польскую территорию из Германии. Недоволен Туск и Литвой, которая, по его мнению, недостаточно ужесточает антимиграционный контроль, пропуская нелегалов в ЕС. 

Польша введёт пограничный контроль на границах с Германией и Литвой из-за мигрантов-2

Дональд Туск, премьер-министр Польши:
Терпение Польши заканчивается. Если Германия и Литва не прекратят решать свои проблемы за счет Варшавы, то мы возобновим интенсивные проверки на границе. И если бы это не имело негативных последствий для граждан, то я не колебался бы ни минуты.

Стоит отметить, что Литва и Германия действуют в соответствии с миграционным пактом ЕС, который позволяет перераспределять между странами Евросоюза около 30 тысяч просителей убежищ в год. Напомним, еще на этапе создания документ активно бойкотировали Польша, Словакия и Венгрия, утверждая, что пакт заставит их принимать мигрантов против воли, что в последствии и произошло. 

# Европейский союз # Польша # Международная политика

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