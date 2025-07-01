Польша введёт пограничный контроль на границах с Германией и Литвой из-за мигрантов

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о скором введении временного пограничного контроля на границах с Германией и Литвой. Соответствующее распоряжение, которое подготовит МВД, вступит в силу уже 7 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной для такого решения послужили участившиеся случаи переброски нелегальных мигрантов на польскую территорию из Германии. Недоволен Туск и Литвой, которая, по его мнению, недостаточно ужесточает антимиграционный контроль, пропуская нелегалов в ЕС.

Дональд Туск, премьер-министр Польши:

Терпение Польши заканчивается. Если Германия и Литва не прекратят решать свои проблемы за счет Варшавы, то мы возобновим интенсивные проверки на границе. И если бы это не имело негативных последствий для граждан, то я не колебался бы ни минуты.

Стоит отметить, что Литва и Германия действуют в соответствии с миграционным пактом ЕС, который позволяет перераспределять между странами Евросоюза около 30 тысяч просителей убежищ в год. Напомним, еще на этапе создания документ активно бойкотировали Польша, Словакия и Венгрия, утверждая, что пакт заставит их принимать мигрантов против воли, что в последствии и произошло.