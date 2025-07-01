Прошёл три войны, освобождал Польшу, Литву, Германию. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

Шульман Евгений Григорьевич родился в 1917 г. в г. Червень Минской области. В мае 1938 г. призван в ряды Вооруженных Сил СССР. В 1939 г. участвовал в боевых действиях с Японией (Халхин-Гол) в должности помкомроты.

С декабря 1939 г. по май 1940 г. участвовал в боевых действиях в советско-финской войне. В июне 1941 г. ушел добровольцем на фронт для борьбы с фашистами. Все 4 года Великой Отечественной войны прослужил честно до полной Победы над фашистской Германией.

В мае 1945 г. закончил войну в должности замкомандира 1-го отдельного гвардейского Краснознаменного ордена Александра Невского Днестровского мотоциклетного полка 5-й гвардейской Краснознаменной танковой армии. Полк участвовал в обороне г. Москвы, в крупнейшем танковом сражении под Прохоровкой, Курской дуге.

Боевые вехи тяжелых фронтовых дорог проходили при освобождении Украины, России, Беларуси, Польши и Германии. При освобождении Беларуси полк проходил в Толочинском и Круглянском районах, Борисове и Минске, также были освобождены Литва и Восточная Пруссия (г. Мемель, Кенигсберг, Гданьск, Гдыня, Сопот).

За боевые заслуги и проявленный героизм при выполнении воинского долга награжден 23 правительственными наградами.