В Минске открыли 13-ю городскую поликлинику после реконструкции
Значимое событие для Советского района столицы, которого с нетерпением ждали местные жители. 13-я городская поликлиника вновь готова принимать пациентов после масштабной реконструкции. Открытие объекта стало своего рода подарком ко Дню Независимости. В торжественной обстановке красную ленту у входа разрезала председатель Совета Республики, уполномоченный представитель главы государства в городе Минске Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь медицинская помощь станет еще более качественной и доступной – возведен новый трехэтажный корпус. Он позволил разместить травмо-хирургическое отделение, которое будет оснащено современным операционным блоком и палатой для пациентов, а также расширить площади отделения медицинской реабилитации. Восстанавливать подвижность после травм и операций пациенты смогут в зале механотерапии. Благодаря модернизации учреждения медики смогут более точно и быстро поставить диагноз – исследования теперь можно будет проводить на месте – в клинико-диагностической лаборатории.
Виктория Амельянчик, главный врач 13-й городской поликлиники Минска:
Население у нас старше 60 лет в основном, поэтому им была очень необходима именно доступная среда в виде лифтов, которых не было в старом корпусе. Поэтому я думаю, что нашим пациентам сейчас будет очень комфортно посещать наше учреждение. У нас современное центральное стерилизационное отделение. Мы сможем стерилизовать не только наш медицинский инструментарий, но также прийти на помощь другим лечебным учреждениям района.
Забота о гражданах – приоритет социальной политики Беларуси. Потому особое внимание уделяется системе здравоохранения. Если говорить о столице, 48 % бюджета направляют на социальные нужды. Из них почти половина идет на строительство и модернизацию медицинских объектов.
Александр Щекович, глава администрации Советского района Минска:
Конечно, ждали жители открытия новой поликлиники. Практически в два раза увеличилось количество посещений нашей поликлиники. Целый корпус физиотерапевтический и лаборатория диагностическая – все это будет в этом корпусе. И сегодня будет меньше необходимости посещать поликлиники, в которые раньше обращались наши жители по сдаче определенных анализов. Поэтому это очень важное событие для района, именно для жителей нашего района.
Ввод в эксплуатацию нового корпуса 13-й поликлиники позволит увеличить количество посещений в смену с 525 до 866. Для удобства граждан разработана система визуального ориентирования, очереди – электронные, а записаться на прием можно самостоятельно, используя инфокиоск.