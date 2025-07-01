В Минске открыли 13-ю городскую поликлинику после реконструкции

Значимое событие для Советского района столицы, которого с нетерпением ждали местные жители. 13-я городская поликлиника вновь готова принимать пациентов после масштабной реконструкции. Открытие объекта стало своего рода подарком ко Дню Независимости. В торжественной обстановке красную ленту у входа разрезала председатель Совета Республики, уполномоченный представитель главы государства в городе Минске Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь медицинская помощь станет еще более качественной и доступной – возведен новый трехэтажный корпус. Он позволил разместить травмо-хирургическое отделение, которое будет оснащено современным операционным блоком и палатой для пациентов, а также расширить площади отделения медицинской реабилитации. Восстанавливать подвижность после травм и операций пациенты смогут в зале механотерапии. Благодаря модернизации учреждения медики смогут более точно и быстро поставить диагноз – исследования теперь можно будет проводить на месте – в клинико-диагностической лаборатории.

Виктория Амельянчик, главный врач 13-й городской поликлиники Минска:

Население у нас старше 60 лет в основном, поэтому им была очень необходима именно доступная среда в виде лифтов, которых не было в старом корпусе. Поэтому я думаю, что нашим пациентам сейчас будет очень комфортно посещать наше учреждение. У нас современное центральное стерилизационное отделение. Мы сможем стерилизовать не только наш медицинский инструментарий, но также прийти на помощь другим лечебным учреждениям района.

Забота о гражданах – приоритет социальной политики Беларуси. Потому особое внимание уделяется системе здравоохранения. Если говорить о столице, 48 % бюджета направляют на социальные нужды. Из них почти половина идет на строительство и модернизацию медицинских объектов.