Анатолий Сивак рассказал, сколько денег потратили на чернобыльские программы за 2024-й
Накануне 39-й годовщины страшной чернобыльской трагедии тема в поле зрения Александра Лукашенко и компетентных специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главе государства доложили о развитии пострадавших регионов. В свое время в зоне радиационного загрязнения оказалась четверть белорусских земель. Но основной удар приняла на себя Гомельская область, в особенности ее приграничные районы.
Лукашенко спросил о результатах чернобыльских программ: надо отучать людей от соски!
К цифрам и их значению в течение сегодняшнего совещания возвращались неоднократно. Но сначала к истории. Когда Беларусь только столкнулась с бедой, нам глобально не у кого было поучиться, да и не было времени. Все сами по ходу. Наш путь не был простым, но, оборачиваясь назад, мы честно можем сказать: сделали все, что могли. Да, не сразу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы пошли своим путем. Никто нам после распада Советского Союза никакой помощи не оказывал. Мы вложили туда огромное количество средств. За последние 10 лет, по-моему, 5 миллиардов рублей, да? За последние только 10 лет! Это насыщенные были годы.
Лукашенко: если бы мы не занимались устранением последствий взрыва на ЧАЭС, Беларуси бы уже не было.
Заместитель премьер-министра Анатолий Сивак констатирует: за все время по чернобыльскому профилю на реализацию пяти госпрограмм из бюджета было выделено 20 миллиардов долларов. В следующей пятилетке (для сравнения) планируют 2,5 миллиарда белорусских рублей. В обязанностях государства по-прежнему соцзащита, обеспечение требований радиационной безопасности и возрождение некогда загрязненных земель.
Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:
За 2024 год было выделено и направлено на финансирование 701 миллион рублей, Александр Григорьевич. Обеспечение, предоставление всех льгот и выплат всех компенсаций пострадавшим гражданам – это 217 миллионов рублей. Бесплатное питание учащихся – 57 миллионов рублей. На сегодня идет оздоровление детей, 85 тысяч оздоровлено в течение прошлого года. Есть вопросы, которые связаны с восстановлением земель. Это и удобрение, это и известкование почв – на это тоже выделяются ресурсы.
Цифры действительно впечатляют даже Александра Лукашенко. Особенно, если понимать, на что были направлены эти средства и сколько за этим стоит работы. Время показало, что те решения были стратегически верными. На слове «стратегия» хотелось бы остановиться отдельно. На фоне раздувания тезиса о 150 000 пакистанцев в Беларуси и тикток-истерии.
Лукашенко о пакистанских мигрантах: если у нас боится кто-то иностранца, работайте за двоих-троих.