Анатолий Сивак рассказал, сколько денег потратили на чернобыльские программы за 2024-й

Накануне 39-й годовщины страшной чернобыльской трагедии тема в поле зрения Александра Лукашенко и компетентных специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главе государства доложили о развитии пострадавших регионов. В свое время в зоне радиационного загрязнения оказалась четверть белорусских земель. Но основной удар приняла на себя Гомельская область, в особенности ее приграничные районы. Лукашенко спросил о результатах чернобыльских программ: надо отучать людей от соски!

К цифрам и их значению в течение сегодняшнего совещания возвращались неоднократно. Но сначала к истории. Когда Беларусь только столкнулась с бедой, нам глобально не у кого было поучиться, да и не было времени. Все сами по ходу. Наш путь не был простым, но, оборачиваясь назад, мы честно можем сказать: сделали все, что могли. Да, не сразу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы пошли своим путем. Никто нам после распада Советского Союза никакой помощи не оказывал. Мы вложили туда огромное количество средств. За последние 10 лет, по-моему, 5 миллиардов рублей, да? За последние только 10 лет! Это насыщенные были годы. Лукашенко: если бы мы не занимались устранением последствий взрыва на ЧАЭС, Беларуси бы уже не было. Заместитель премьер-министра Анатолий Сивак констатирует: за все время по чернобыльскому профилю на реализацию пяти госпрограмм из бюджета было выделено 20 миллиардов долларов. В следующей пятилетке (для сравнения) планируют 2,5 миллиарда белорусских рублей. В обязанностях государства по-прежнему соцзащита, обеспечение требований радиационной безопасности и возрождение некогда загрязненных земель.