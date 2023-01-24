Шампиньоны в Беларуси теперь будут выращивать на своём грунте. Главный ингредиент – торф

Новости Беларуси. Экономическую повестку в свете санкционного давления со стороны Запада все чаще формирует тема импортозамещения. В Беларуси начали выпускать собственные грунты для выращивания шампиньонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главный ингредиент – белорусский торф. В Ивацевичском районе нашли подходящее сырье, дальше подключился бизнес. В результате государственно-частного партнерства родилось небольшое собственное производство. Эффективный тандем – репортаж Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В Беларуси порядка 30 предприятий занимаются выращиванием шампиньонов. Раньше ценный грунт приходилось закупать за рубежом, в частности, в Польше. Сегодня мы можем все производить сами. И это пример эффективного государственно-частного партнерства.

На чем вырастить свой будущий урожай? Этим вопросом задается каждый промышленный грибовод. Ответ на него найден на одном из предприятий по выращиванию шампиньонов. Частный инвестор предложил совместное производство: с них – оборудование и технология, дело оставалось за поиском подходящего сырья. Не каждый торф может стать ключевым ингредиентом.

Виктор Голуб, директор торфобрикетного производственного управления:

Торф должен обладать влагоемкостью и влагоотдачей. Это как та же губка. Как он отдает эту влагу и как он ее в себя впитал – от этого уже будет зависеть тот урожай, который будет в конечном продукте, в шампиньонах. Подробности.

Добычей торфа для производства отечественного грунта занимается торфобрикетное производственное управление «Березовское». Месторождение «Стубла» позволяет вести разработку еще как минимум 30 лет. На базе предприятия и появился новый цех. Здесь чистый торф насыщают дополнительными питательными компонентами, обеззараживают и фасуют для отправки потребителю. Расположение вблизи трассы М1 упрощает логистику. Проектная мощность цеха – порядка 40 тысяч тонн грунтов в год. И этот объем превышает внутреннюю потребность.

В год управление добывает до 80 тысяч тонн торфа. Из него получают топливный брикет и торфяную крошку, которую используют все цементные заводы Беларуси. Как топливо торф используют внутри страны, порядка 30 % отправляется на экспорт в страны Европы.