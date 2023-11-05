Лукашенко: «Идеально – я такого не видел!» Алёна Сырова о тезисах поездки Президента на БелАЭС

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» политический обозреватель президентского пула Алена Сырова, которая в пятницу, 3 ноября, побывала на рабочей поездке Александр Лукашенко в Островец. И поделилась своими мыслями о тезисах Президента.
Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» политический обозреватель президентского пула Алена Сырова, которая в пятницу, 3 ноября, побывала на рабочей поездке Александр Лукашенко в Островец. И поделилась своими мыслями о тезисах Президента.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Станция стала, по оценкам экспертов, образцовой. Но образцовой стала не только станция, но и окрестности самого Островца. Наша съемочная группа, когда мы там в пятницу утром ехали, заметили, что в полях все настолько ухожено, настолько чисто. Просто как с картинки. И потом, кстати, глава государства тоже начал встречу на АЭС. Губернатора похвалил, а, может быть, и подколол (тут уже как посмотреть). С одной стороны можно сказать, что это плохо. Потому что «показуха» вроде как…
Ольга Коршун, СТВ:
Знаешь, учитывая то, что Президент всегда распознает, где показуха, его невозможно – вот что-то здесь подшаманили – и он на это поведется. Мне кажется, что его обмануть невозможно.
Алена Сырова:
Это, скорее всего, был комплимент из уст Президента. Мы посещали ЦРБ Островца, и там тоже был этот интересный диалог, где он сказал о том, что с одной стороны все прекрасно, вылизано и показательно. Но с другой стороны так и задумывалось, чтобы Островец, как и АЭС, как и этот регион в принципе стали таким «маяком» для всех остальных регионов. Если здесь могут, значит и остальные на это способны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Подлетаю к станции, думаю: господи, с какой я стороны залетаю? Идеально! Не к чему придраться. Они же хитрые. Там Караев ему еще подсказал, как надо посеять, обработать. Идеально – я такого не видел. У него даже возле Гродно не так, хотя там высочайший уровень. Обратили внимание на это. И, больницу выстраивая, я все-таки рассчитывал, что ты возьмешь вот этот северный куст и даже Витебщину прихватишь. Что делить? Приехал из Витебской области, не дай бог, заболел. Ты его выкинешь? Конечно, будешь лечить (подробнее).
Какие еще темы обсуждали в студии – подробности в видеоматериале.