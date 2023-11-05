Лукашенко: «Идеально – я такого не видел!» Алёна Сырова о тезисах поездки Президента на БелАЭС

Алена Сырова, политический обозреватель: Станция стала, по оценкам экспертов, образцовой. Но образцовой стала не только станция, но и окрестности самого Островца. Наша съемочная группа, когда мы там в пятницу утром ехали, заметили, что в полях все настолько ухожено, настолько чисто. Просто как с картинки. И потом, кстати, глава государства тоже начал встречу на АЭС. Губернатора похвалил, а, может быть, и подколол (тут уже как посмотреть). С одной стороны можно сказать, что это плохо. Потому что «показуха» вроде как…

Ольга Коршун, СТВ:

Знаешь, учитывая то, что Президент всегда распознает, где показуха, его невозможно – вот что-то здесь подшаманили – и он на это поведется. Мне кажется, что его обмануть невозможно.

Алена Сырова:

Это, скорее всего, был комплимент из уст Президента. Мы посещали ЦРБ Островца, и там тоже был этот интересный диалог, где он сказал о том, что с одной стороны все прекрасно, вылизано и показательно. Но с другой стороны так и задумывалось, чтобы Островец, как и АЭС, как и этот регион в принципе стали таким «маяком» для всех остальных регионов. Если здесь могут, значит и остальные на это способны.