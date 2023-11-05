Киловатты – в каждый дом. Как навсегда забыть о дровах и брикетах?

Новости Беларуси. В целом сегодня в стране спрос на индивидуальные киловатт-часы растет. В этом убедилась наш собкор в Брестской области. Кристина Протасовицкая в программе «Неделя» на СТВ пообщалась и с владельцами частных домов, и с руководителями предприятий, которые и хотели бы пользоваться электричеством на полную катушку, но на всех его попросту не хватает.

Когда уже начали жить, наши сомнения просто развеялись.

Электроэнергия имеет место быть как альтернатива газу, особенно на сегодня в деревнях.

Это великое благо. Все, кто не имеет разрешения, но пишут люди и просят, чтобы им включили электроотопление.

Мирный атом на благо людей, или когда погода в доме превыше всего. Новая эра в энергетике уже дает свой практический результат, который могут оценить сами белорусы. Да будет тепло!

Евгений Лазюк, житель Кобрина:

Здесь можно отрегулировать как хотим. Сейчас здесь батарея стоит на 24 градуса. Если вдруг в городе не будет света, генератор на улице подает электроэнергию в дом. И дом остается со светом и электрооборудованием.

Евгений Лазюк из Кобрина – один из обладателей так называемых электрических квадратных метров. Когда за тепло, горячую воду и готовку отвечает ток. Не скрывает, и он, и соседи отнеслись сперва с настороженностью. Сегодня констатирует плюсы: отопительный сезон в квартирах начинается не по распоряжению, а по потребности, летом не приходится моржевать, а жировка и вовсе стала легче благодаря льготному тарифу. Евгений Лазюк:

Очень выгодно. Просто за жировку люди платят больше денег, чем мы за электродом. Когда зима, мы платим где-то 40-45 рублей.

Многоквартирные электрокварталы разрастаются, а вот частные только пытаются. Он не поддержал электротренд, он его начал. Житель Кобрина Василий Дацик строил свой дом 4 года назад. Участок на месте бывшего военного городка, отопление с приставкой «электро» стало единственным вариантом.

Василий Дацик, житель Кобрина:

Посоветоваться особо не с кем было. Теплотехники, специалисты, кто занимается монтажом системы отопления, электрокотлами не занимались. Как сам испытал это все. В принципе, сейчас жить можно где угодно в комфорте. При желании смонтировать оптимальную систему электроотопления с умом.

Всю систему обогрева хозяин дома выстраивал сам. Изучал интернет-опыт, пригодилось и инженерное образование. В доме электрокомбо из батарей в спальнях и теплых полов. Были и скептики, кто нарекал «мол, замерзнешь или разоришься на оплате». В момент, когда о льготном тарифе лишь говорили. Но рассчитанной мощности на каждый квадратный метр оказалось даже с излишком. Василий Дацик:

Этот котел 9-киловаттный работает сейчас на первом режиме – 3 киловаттах. Из них, можно посмотреть, он использует 69 %, это 1,6 киловатта. Отапливает площадь порядка 112 квадратов жилой площади.

Из практических советов от Василия Дацика – не доверять псевдопрофессионалам, которых развелось немало. Электротехнологии только приживаются на бытовом уровне, желающих нажиться хватает. А вот когда все заработает, в плюсе останется потребитель. Василий Дацик:

За месяц пользования горячей водой, плюс полотенцесушитель и отопление – 30 рублей. В зависимости, какая погода на улице. В зимние месяцы, в суровые морозы может 70 рублей быть.

А это уже небольшая деревня Залузье Жабинковского района. Газа здесь не было, да и не будет. Для местных жителей, а сегодня это уже 15 человек, электричество привело в дом тепло без хлопот. Пенсионер Александр Казак живет в деревне уже 30 лет и только сегодня отказался от дров и брикета. В Беларуси модернизируют более 2 тыс. километров электросетей

Александр Казак, житель деревни Залузье:

Все было закопченное, а теперь красота. Они постоянно теплые. Жена может сама подойти сюда, подкрутить чуть-чуть – видишь, он включился. Сегодня, кто имеет эти котлы, это сказка. Да. Сказка не только бытовая, но и финансовая. Разница льготного и обычного тарифа на электроэнергию отличается в шесть раз. А еще государство компенсирует затраты на проведение электроотопления.