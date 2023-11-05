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Киловатты – в каждый дом. Как навсегда забыть о дровах и брикетах?

05 ноября 2023 16:46
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Новости Беларуси. В целом сегодня в стране спрос на индивидуальные киловатт-часы растет. В этом убедилась наш собкор в Брестской области. Кристина Протасовицкая в программе «Неделя» на СТВ пообщалась и с владельцами частных домов, и с руководителями предприятий, которые и хотели бы пользоваться электричеством на полную катушку, но на всех его попросту не хватает.

Киловатты – в каждый дом. Как навсегда забыть о дровах и брикетах?-1

Когда уже начали жить, наши сомнения просто развеялись.

Киловатты – в каждый дом. Как навсегда забыть о дровах и брикетах?-4

Электроэнергия имеет место быть как альтернатива газу, особенно на сегодня в деревнях.

Киловатты – в каждый дом. Как навсегда забыть о дровах и брикетах?-7

Это великое благо. Все, кто не имеет разрешения, но пишут люди и просят, чтобы им включили электроотопление.

Киловатты – в каждый дом. Как навсегда забыть о дровах и брикетах?-10

Мирный атом на благо людей, или когда погода в доме превыше всего. Новая эра в энергетике уже дает свой практический результат, который могут оценить сами белорусы. Да будет тепло!

Киловатты – в каждый дом. Как навсегда забыть о дровах и брикетах?-13

Евгений Лазюк, житель Кобрина:
Здесь можно отрегулировать как хотим. Сейчас здесь батарея стоит на 24 градуса. Если вдруг в городе не будет света, генератор на улице подает электроэнергию в дом. И дом остается со светом и электрооборудованием.

Киловатты – в каждый дом. Как навсегда забыть о дровах и брикетах?-16

Евгений Лазюк из Кобрина – один из обладателей так называемых электрических квадратных метров. Когда за тепло, горячую воду и готовку отвечает ток. Не скрывает, и он, и соседи отнеслись сперва с настороженностью. Сегодня констатирует плюсы: отопительный сезон в квартирах начинается не по распоряжению, а по потребности, летом не приходится моржевать, а жировка и вовсе стала легче благодаря льготному тарифу.

Евгений Лазюк:
Очень выгодно. Просто за жировку люди платят больше денег, чем мы за электродом. Когда зима, мы платим где-то 40-45 рублей.

Киловатты – в каждый дом. Как навсегда забыть о дровах и брикетах?-19

Многоквартирные электрокварталы разрастаются, а вот частные только пытаются. Он не поддержал электротренд, он его начал. Житель Кобрина Василий Дацик строил свой дом 4 года назад. Участок на месте бывшего военного городка, отопление с приставкой «электро» стало единственным вариантом.

Киловатты – в каждый дом. Как навсегда забыть о дровах и брикетах?-22

Василий Дацик, житель Кобрина:
Посоветоваться особо не с кем было. Теплотехники, специалисты, кто занимается монтажом системы отопления, электрокотлами не занимались. Как сам испытал это все. В принципе, сейчас жить можно где угодно в комфорте. При желании смонтировать оптимальную систему электроотопления с умом.

Киловатты – в каждый дом. Как навсегда забыть о дровах и брикетах?-25

Всю систему обогрева хозяин дома выстраивал сам. Изучал интернет-опыт, пригодилось и инженерное образование. В доме электрокомбо из батарей в спальнях и теплых полов. Были и скептики, кто нарекал «мол, замерзнешь или разоришься на оплате». В момент, когда о льготном тарифе лишь говорили. Но рассчитанной мощности на каждый квадратный метр оказалось даже с излишком.

Василий Дацик:
Этот котел 9-киловаттный работает сейчас на первом режиме – 3 киловаттах. Из них, можно посмотреть, он использует 69 %, это 1,6 киловатта. Отапливает площадь порядка 112 квадратов жилой площади.

Киловатты – в каждый дом. Как навсегда забыть о дровах и брикетах?-28

Из практических советов от Василия Дацика – не доверять псевдопрофессионалам, которых развелось немало. Электротехнологии только приживаются на бытовом уровне, желающих нажиться хватает. А вот когда все заработает, в плюсе останется потребитель.

Василий Дацик:
За месяц пользования горячей водой, плюс полотенцесушитель и отопление 30 рублей. В зависимости, какая погода на улице. В зимние месяцы, в суровые морозы может 70 рублей быть.

Киловатты – в каждый дом. Как навсегда забыть о дровах и брикетах?-31

А это уже небольшая деревня Залузье Жабинковского района. Газа здесь не было, да и не будет. Для местных жителей, а сегодня это уже 15 человек, электричество привело в дом тепло без хлопот. Пенсионер Александр Казак живет в деревне уже 30 лет и только сегодня отказался от дров и брикета.

В Беларуси модернизируют более 2 тыс. километров электросетей

Киловатты – в каждый дом. Как навсегда забыть о дровах и брикетах?-34

Александр Казак, житель деревни Залузье:
Все было закопченное, а теперь красота. Они постоянно теплые. Жена может сама подойти сюда, подкрутить чуть-чуть – видишь, он включился. Сегодня, кто имеет эти котлы, это сказка. Да.

Сказка не только бытовая, но и финансовая. Разница льготного и обычного тарифа на электроэнергию отличается в шесть раз. А еще государство компенсирует затраты на проведение электроотопления.

Киловатты – в каждый дом. Как навсегда забыть о дровах и брикетах?-37

Александр Казак:
40 % от стоимости материалов, от работ монтажных все компенсируется нам. Я потратил на это где-то 3 тысячи белорусских рублей. Из них мне вернули где-то 1 100.

# Государственная политика в области энергетики # общество # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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