В Беларуси модернизируют более 2 тыс. километров электросетей

Новости Беларуси. В целом сегодня в стране спрос на индивидуальные киловатт-часы растет. В электричестве понятие плюса и минуса взаимосвязаны. Электрическая цепь возникнет тогда, когда она замыкается. Вот и мы решили к положительным протонам, добавить отрицательных, чтобы ток нашел свой путь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ

Вот у меня целая папка документов, чтобы провести это отопление Это столько надо документов!

Сама сеть изначально не запроектирована на такую мощность. Новая сеть построена. Один дом подключился, уже второй просто не может. Конечно, вопрос решается, но довольно-таки сложно.

Мясокомбинат расширяется, мы увидели, что не хватает мощности электроэнергии.

Теперь обо всем по порядку. Пенсионер Александр Казак готовил документы 9 месяцев. Начал с заявления в районные электросети, провел расчет мощности, прошел согласование на областном уровне, подтвердил технические условия у архитектора и неожиданно возник нотариус. Александр Казак, житель деревни Залузье:

Нотариус должен подтвердить. Я хозяин, а жена проживает со мной. Жена не возражает о подключении электроотопления. Это же смешно. Зачем это все делать? Я целую неделю ждал очереди к нотариусу, потом оплатил квитанции. И спрашивается: для чего? В деревне в основном обращаются пенсионеры, люди пожилые, и не каждый может бегать, ходить по инстанциям. Это было бы неплохо, чтобы упростили. А вот кобринчанин Василий Дацик оказался единственным владельцем участка, кто смог использовать электроотопление. Для соседей мощности не осталось.

Василий Дацик, житель Кобрина:

Сама сеть изначально не запроектирована на такую мощность. В данном районе уплотнения порядка 6-7 домов, новая сеть построена. Один дом подключился, а второй просто не может. В принципе, можно поставить возле участка на опору трансформатор. Этот вопрос решается. Но за чей счет это будет делаться? Простому обывателю не потянуть.

Иногда «не потянуть» может и целое предприятие. Одно из крупнейших хозяйств в стране, «Беловежский». Там под угрозой оказался инвестпроект. В августе с просьбой обратились даже к Президенту.

Андрей Конашук, заместитель директора сельхозпредприятия «Беловежский»:

Настала пора его реконструировать, не хватает энергии, чтобы запитать проектируемые мощности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Думаю, электроэнергию мы вам дадим. Зачем же строили на западе атомную станцию? У нас избыток электроэнергии, естественно, вы правильно говорите, как инженер, что нужна логистика, сеть проложить и еще подстанцию построить. Киловатты – в каждый дом. Как навсегда забыть о дровах и брикетах, читайте здесь. Новый цех по переработке мяса – это инвестиционный проект для района и новые рабочие места. Он энергоемкий, а здешние сети оказались не рассчитаны под новые потребности и изношены. Вопрос для хозяйства решили: сегодня у «Брестэнерго» уже готова предпроектная документация по реконструкции сетей, определились и с финансированием.

Андрей Конашук:

Нам из 35 киловольт линию надо будет перестроить на 110 киловольт. Из республиканского бюджета запланировано выделение средств в размере 10 миллионов рублей.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Реализация инвестиционного проекта и обновление энергетической инфраструктуры будут идти параллельно. Приступить к строительству нового цеха планируют уже в начале следующего года.

Зато электроподход, кажется, прижился для многоквартирных домов. Если вначале они строились как «пилотные» – по одному в райцентре, сегодня уже вырастают целые электрокварталы. Пример тому Кобрин.

Дмитрий Демидюк, начальник отдела архитектуры и строительства Кобринского райисполкома:

У нас разработан проект застройки квартала многоквартирных жилых домов по улице Николаева, более 17 гектаров, на котором планируется строительство 9 многоквартирных жилых домов, именно электрических. Создать сети под потребность, уйти от сложного оформления, отвечать запросам потребителей – все это планомерные шаги, которые позволят электротренду стать традицией и превратиться в повседневность каждого из нас. В этом году «Белэнерго» модернизирует 2 300 километров электросетей, в следующем планирует выйти на 3 тысячи.

Александр Мальков, начальник отдела по работе со СМИ и идеологии ГПО «Белэнерго»:

Наша страна и энергосистема нацелены на качественное увеличение энергопотребления. Использование электротранспорта, новых энергоемких производств и более широкое использование электроэнергии в быту. Указом Президента определена норма, по которой можно реконструировать неамортизированные сети. Там тоже граждане участвуют только в долевой части.