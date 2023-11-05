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В Беларуси модернизируют более 2 тыс. километров электросетей

05 ноября 2023 16:46
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Новости Беларуси. В целом сегодня в стране спрос на индивидуальные киловатт-часы растет. В электричестве понятие плюса и минуса взаимосвязаны. Электрическая цепь возникнет тогда, когда она замыкается. Вот и мы решили к положительным протонам, добавить отрицательных, чтобы ток нашел свой путь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ

В Беларуси модернизируют более 2 тыс. километров электросетей-1

Вот у меня целая папка документов, чтобы провести это отопление Это столько надо документов!

В Беларуси модернизируют более 2 тыс. километров электросетей-4

Сама сеть изначально не запроектирована на такую мощность. Новая сеть построена. Один дом подключился, уже второй просто не может. Конечно, вопрос решается, но довольно-таки сложно.

В Беларуси модернизируют более 2 тыс. километров электросетей-7

Мясокомбинат расширяется, мы увидели, что не хватает мощности электроэнергии.

В Беларуси модернизируют более 2 тыс. километров электросетей-10

Теперь обо всем по порядку. Пенсионер Александр Казак готовил документы 9 месяцев. Начал с заявления в районные электросети, провел расчет мощности, прошел согласование на областном уровне, подтвердил технические условия у архитектора и неожиданно возник нотариус.

Александр Казак, житель деревни Залузье:
Нотариус должен подтвердить. Я хозяин, а жена проживает со мной. Жена не возражает о подключении электроотопления. Это же смешно. Зачем это все делать? Я целую неделю ждал очереди к нотариусу, потом оплатил квитанции. И спрашивается: для чего? В деревне в основном обращаются пенсионеры, люди пожилые, и не каждый может бегать, ходить по инстанциям. Это было бы неплохо, чтобы упростили.

А вот кобринчанин Василий Дацик оказался единственным владельцем участка, кто смог использовать электроотопление. Для соседей мощности не осталось.

В Беларуси модернизируют более 2 тыс. километров электросетей-13

Василий Дацик, житель Кобрина:
Сама сеть изначально не запроектирована на такую мощность. В данном районе уплотнения порядка 6-7 домов, новая сеть построена. Один дом подключился, а второй просто не может. В принципе, можно поставить возле участка на опору трансформатор. Этот вопрос решается. Но за чей счет это будет делаться? Простому обывателю не потянуть.

В Беларуси модернизируют более 2 тыс. километров электросетей-16

Иногда «не потянуть» может и целое предприятие. Одно из крупнейших хозяйств в стране, «Беловежский». Там под угрозой оказался инвестпроект. В августе с просьбой обратились даже к Президенту.

В Беларуси модернизируют более 2 тыс. километров электросетей-19

Андрей Конашук, заместитель директора сельхозпредприятия «Беловежский»:
Настала пора его реконструировать, не хватает энергии, чтобы запитать проектируемые мощности.

В Беларуси модернизируют более 2 тыс. километров электросетей-22

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Думаю, электроэнергию мы вам дадим. Зачем же строили на западе атомную станцию? У нас избыток электроэнергии, естественно, вы правильно говорите, как инженер, что нужна логистика, сеть проложить и еще подстанцию построить.

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Новый цех по переработке мяса – это инвестиционный проект для района и новые рабочие места. Он энергоемкий, а здешние сети оказались не рассчитаны под новые потребности и изношены. Вопрос для хозяйства решили: сегодня у «Брестэнерго» уже готова предпроектная документация по реконструкции сетей, определились и с финансированием.

В Беларуси модернизируют более 2 тыс. километров электросетей-25

Андрей Конашук:
Нам из 35 киловольт линию надо будет перестроить на 110 киловольт. Из республиканского бюджета запланировано выделение средств в размере 10 миллионов рублей.

В Беларуси модернизируют более 2 тыс. километров электросетей-28

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Реализация инвестиционного проекта и обновление энергетической инфраструктуры будут идти параллельно. Приступить к строительству нового цеха планируют уже в начале следующего года.

В Беларуси модернизируют более 2 тыс. километров электросетей-31

Зато электроподход, кажется, прижился для многоквартирных домов. Если вначале они строились как «пилотные» – по одному в райцентре, сегодня уже вырастают целые электрокварталы. Пример тому Кобрин.

В Беларуси модернизируют более 2 тыс. километров электросетей-34

Дмитрий Демидюк, начальник отдела архитектуры и строительства Кобринского райисполкома:
У нас разработан проект застройки квартала многоквартирных жилых домов по улице Николаева, более 17 гектаров, на котором планируется строительство 9 многоквартирных жилых домов, именно электрических.

Создать сети под потребность, уйти от сложного оформления, отвечать запросам потребителей – все это планомерные шаги, которые позволят электротренду стать традицией и превратиться в повседневность каждого из нас. В этом году «Белэнерго» модернизирует 2 300 километров электросетей, в следующем планирует выйти на 3 тысячи.

В Беларуси модернизируют более 2 тыс. километров электросетей-37

Александр Мальков, начальник отдела по работе со СМИ и идеологии ГПО «Белэнерго»:
Наша страна и энергосистема нацелены на качественное увеличение энергопотребления. Использование электротранспорта, новых энергоемких производств и более широкое использование электроэнергии в быту. Указом Президента определена норма, по которой можно реконструировать неамортизированные сети. Там тоже граждане участвуют только в долевой части.

В Беларуси модернизируют более 2 тыс. километров электросетей-40

В Жабинке, например, уже запустили новую электроподстанцию, мощность которой нарастили в 2,5 раза. Это позволит подключить всех желающих. Большая работа по возведению своей атомной станции проделана, впереди предстоит создать условия для использования ее потенциала каждым.

# Государственная политика в области энергетики # общество # Кристина Протосовицкая # Александр Лукашенко # Фотофакт

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