Думают, что это дорого и сложно. Как решиться стать многодетными родителями?

Александра Никифорова, психолог, королева красоты, многодетная мама: Доброе утро, меня зовут Александра. Я психолог, королева красоты и многодетная мама. Добро пожаловать к нам в гости. В своем блоге я расскажу, почему не нужно бояться планировать семью, развею самые нелепые мифы, касательно материнства и не только. Сегодня для меня актуальная и самая любимая тема – как решиться стать многодетными родителями?

Александра Никифорова:

Поговорим немного о стереотипах: воспитывать большое количество детей – это дорого и сложно. А сделать так, чтобы они не конкурировали за любовь и внимание своих родителей – вовсе нереально. Дети – это в первую очередь ваше продолжение и ваша зона ответственности. Но и государство поддерживает многодетные семьи по многим направлениям. Государственные пособия, материнский капитал, субсидии на улучшение жилищных условий, а также на приобретение автомобиля. Различные льготы дошкольных и школьных учреждений, а также дети из многодетных семей могут заниматься в школах искусств. А мамочки, ответственно воспитывающие пять и более детей, удостоены государственной награды – орден Матери.

Многодетные семьи в бытовом плане более организованны и слажены. А в семье и за пределами семьи дети с легкостью выстаивают коммуникацию. Дети более дружелюбны и находят контакт с разными возрастными группами. А главное: в такой атмосфере у детей формируется понятие – семейный ценности.