Сухой корм вредит питомцу? Ветеринар развеял мифы

Владельцы четвероногих наверняка сталкивались с ситуацией, когда животное отказывалось есть некогда любимую еду, начинало нервничать и капризничать. Если такая ситуация произошла, становится актуальным вопрос смены корма.

Вероника Макаревич:

А у меня сибирский хаски Зевс, ему 10 месяцев. Мы собирались переводить его на натуральное кормление, на мяско, потому что в последнее время он начал капризничать, перестал есть сухой корм. Может, ему не нравится, он почувствовал вкус жизни, что мы ему вкусняшки разные даем. У многих кинологов и ветеринаров есть мнение, что сухой корм, наоборот, вредит.

Ирина Волкова, ветеринарный врач:

Это миф, нужно понимать, что кажется совсем небольшое количество корма мы даем, но если его залить теплой водичкой, то он начинает разбухать. Точно такие же процессы происходят и в желудочно-кишечном тракте. Необходимо переворачивать пачку, читать состав, макро- и микроэлементы, все сбалансировано, это полнорационные корма. Если вы решили перевести своего четвероногого друга на другой рацион, делать это нужно постепенно. А вот какому корму отдать предпочтение, влажному или сухому, это, как говорится, дело вкуса.

Ирина Волкова:

Выбирает питомец самостоятельно, кто-то любит влажные корма, кто-то любит сухой, поэтому предпочтение как у ветврача у меня нет, все зависит от нашего питомца, а у владельца задача не перекормить и соответствовать нормам производителя по суточной норме. При выборе корма остро встает вопрос цены. Стоит ли экономить на любимом животном? Специалисты советуют не гнаться за стоимостью, а вместо этого обратить внимание на физиологическое состояние вашего питомца.