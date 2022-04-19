Сухой корм вредит питомцу? Ветеринар развеял мифы

Владельцы четвероногих наверняка сталкивались с ситуацией, когда животное отказывалось есть некогда любимую еду, начинало нервничать и капризничать. Если такая ситуация произошла, становится актуальным вопрос смены корма.
Владельцы четвероногих наверняка сталкивались с ситуацией, когда животное отказывалось есть некогда любимую еду, начинало нервничать и капризничать. Если такая ситуация произошла, становится актуальным вопрос смены корма.
Вероника Макаревич:
А у меня сибирский хаски Зевс, ему 10 месяцев. Мы собирались переводить его на натуральное кормление, на мяско, потому что в последнее время он начал капризничать, перестал есть сухой корм. Может, ему не нравится, он почувствовал вкус жизни, что мы ему вкусняшки разные даем. У многих кинологов и ветеринаров есть мнение, что сухой корм, наоборот, вредит.
Ирина Волкова, ветеринарный врач:
Это миф, нужно понимать, что кажется совсем небольшое количество корма мы даем, но если его залить теплой водичкой, то он начинает разбухать. Точно такие же процессы происходят и в желудочно-кишечном тракте. Необходимо переворачивать пачку, читать состав, макро- и микроэлементы, все сбалансировано, это полнорационные корма.
Если вы решили перевести своего четвероногого друга на другой рацион, делать это нужно постепенно. А вот какому корму отдать предпочтение, влажному или сухому, это, как говорится, дело вкуса.
Ирина Волкова:
Выбирает питомец самостоятельно, кто-то любит влажные корма, кто-то любит сухой, поэтому предпочтение как у ветврача у меня нет, все зависит от нашего питомца, а у владельца задача не перекормить и соответствовать нормам производителя по суточной норме.
При выборе корма остро встает вопрос цены. Стоит ли экономить на любимом животном? Специалисты советуют не гнаться за стоимостью, а вместо этого обратить внимание на физиологическое состояние вашего питомца.
Ирина Волкова:
Не нужно гнаться за ценой. Вы должны соответствовать интересам своего питомца, первое – это его здоровье, поэтому иногда корма суперпремиум класса просто не подходят вашему питомцу не потому, что они плохие, а потому что у вашего питомца есть предрасположенность к тому или иному заболеванию.
Переход на другой корм не должен вызывать стресс у животного. Если четвероногий друг семьи отказывается есть новое лакомство, не исключено, что ему просто не подходит эта марка или производитель.
Ирина Волкова:
Мы берем старый корм, который у нас есть, и постепенно убираем 10-20 %, в этот же корм добавляем новый, так мы поступаем в течение пяти – семи дней. При этом мы смотрим, как реагирует наш питомец. Если мы говорим про котов, то они могут не есть даже через неделю свой привычный корм. Здесь, конечно же, уловки. Можно пробовать замачивать корм, добавлять немного отвара из креветок.