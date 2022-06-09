Можно получить информацию о своём доме. В Минске обсудили расширение функционала портала 115.бел

Новости Беларуси. Работа с населением через информационные технологии. В столице обсудили расширение сферы использования информационной системы 115.бел, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это стало одной из тем республиканского семинара по актуализации методов и форм работы с населением на местном уровне.

Единая система 115.бел постоянно совершенствуется. Минскводоканал уже наладил поступление заявок в автоматическом режиме и оперативный ответ на них. Кроме того, сейчас идет слияние программ, чтобы информация из системы 115.бел поступала напрямую исполнителям заявок. Это ускорит процесс реагирования на неполадки в системе водоснабжения и сделает механизм работы более понятным для населения. Кроме того, на предприятии разработали робота-помощника. Вырос бурьян у подъезда – минчанка позвонила в 115. Как решили проблему, читайте здесь.

Антон Голоскок, первый заместитель директора Минскводоканала:

Кроме того, что мы работаем напрямую со 115, мы ищем новые эффективные инструменты работы с потребителем. Уже разработали такой инструмент, он называется автоинформатор, который позволяет получить информацию любому потребителю, зарегистрированному у нас, которая касается непосредственно его жилого дома. О чем идет речь? Если у нас планируется отключение жилого дома либо случилась авария, мы по желанию жителя можем как отправить смс-сообщение, так и сделать звонок робота, который сообщит о том, что произошло, в какие сроки будет устранен тот или иной инцидент.