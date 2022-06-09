О полном кителе наград и мысли не было. Ветеран поделился воспоминаниями о войне

Новости Беларуси. Антон Игнатьевич Азаркевич живет в деревне Негорелое в Дзержинском районе. Когда началась Великая Отечественная война, ему было 14 лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Будучи школьником, он стал партизаном, а после – сыном полка. Недавно Антон Игнатьевич отметил юбилей – 95 лет. Своей историей жизни он поделился и с нашей съемочной группой. Все подробности в сюжете Юлии Примы.

Первое военное утро в жизни Антона Игнатьевича Азаркевича казалось ясным и тихим, на небе не было ни облака. Но вскоре все изменилось. Школьник увидел, как самолеты летели от Столбцов в сторону Минска. Так пришло осознание войны. Во время бомбардировки столицы в деревне сотрясалась земля. На тот момент Антону Игнатьевичу было 14 лет.

Антон Азаркевич, ветеран Великой Отечественной войны:

Я в партизаны попал в 1943 году. Меня назначили в разведку. В 1944 году в феврале мы находились в Лучицах, пять человек, на нас напали немцы-полицаи, человек 60. Я остался жив.

Множество наград, и каждая дорога, потому что заслуженная. Хотя тогда о полном кителе наград и мысли не было. Каждая минута жизни была на счету.

Антон Азаркевич:

Сразу штурм. Ни одной минуты терять нельзя. Потеряешь – не выживешь. Этих немцев, что утекали, всех мы их перебили. 13 летчиков – это уже мы что-то сделали. Антон Игнатьевич и дерево посадил, и сына вырастил, и дом построил. Дружная семья живет вместе, а внуки и правнуки с удовольствием его навещают.

Дмитрий Азаркевич:

Как родился я здесь в 1956 году в этой хате, я тут и живу. Живешь в деревне – надо что-то и иметь. Первым делом картошка, лук, чеснок, помидоры, огурцы – как все люди. Секрет долголетия Антона Игнатьевича прост – дисциплина, распорядок дня и ответственное отношение к здоровью.

Ольга Жихор:

Гуляет регулярно. Сейчас уже на далекие расстояния не ходит. Он каждое утро холодной водой, полотенцем вытирается. Питается регулярно. На часы смотреть не надо, раз завтракает дед, значит полдевятого.