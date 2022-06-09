О полном кителе наград и мысли не было. Ветеран поделился воспоминаниями о войне
Новости Беларуси. Антон Игнатьевич Азаркевич живет в деревне Негорелое в Дзержинском районе. Когда началась Великая Отечественная война, ему было 14 лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Будучи школьником, он стал партизаном, а после – сыном полка. Недавно Антон Игнатьевич отметил юбилей – 95 лет. Своей историей жизни он поделился и с нашей съемочной группой.
Все подробности в сюжете Юлии Примы.
Первое военное утро в жизни Антона Игнатьевича Азаркевича казалось ясным и тихим, на небе не было ни облака. Но вскоре все изменилось. Школьник увидел, как самолеты летели от Столбцов в сторону Минска. Так пришло осознание войны. Во время бомбардировки столицы в деревне сотрясалась земля. На тот момент Антону Игнатьевичу было 14 лет.
Антон Азаркевич, ветеран Великой Отечественной войны:
Я в партизаны попал в 1943 году. Меня назначили в разведку. В 1944 году в феврале мы находились в Лучицах, пять человек, на нас напали немцы-полицаи, человек 60. Я остался жив.
Множество наград, и каждая дорога, потому что заслуженная. Хотя тогда о полном кителе наград и мысли не было. Каждая минута жизни была на счету.
Антон Азаркевич:
Сразу штурм. Ни одной минуты терять нельзя. Потеряешь – не выживешь. Этих немцев, что утекали, всех мы их перебили. 13 летчиков – это уже мы что-то сделали.
Антон Игнатьевич и дерево посадил, и сына вырастил, и дом построил. Дружная семья живет вместе, а внуки и правнуки с удовольствием его навещают.
Дмитрий Азаркевич:
Как родился я здесь в 1956 году в этой хате, я тут и живу. Живешь в деревне – надо что-то и иметь. Первым делом картошка, лук, чеснок, помидоры, огурцы – как все люди.
Секрет долголетия Антона Игнатьевича прост – дисциплина, распорядок дня и ответственное отношение к здоровью.
Ольга Жихор:
Гуляет регулярно. Сейчас уже на далекие расстояния не ходит. Он каждое утро холодной водой, полотенцем вытирается. Питается регулярно. На часы смотреть не надо, раз завтракает дед, значит полдевятого.
Недавно Антон Игнатьевич отметил юбилей – 95 лет. И каждый раз, сидя в кругу семьи, он с теплотой в сердце открывает семейный альбом, пролистывая мгновения жизни, застывшие в фото.