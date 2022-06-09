«Теракты, убийства, пытки – пожалуйста». Андрей Лазуткин рассказал, как СБУ готовит диверсии

Современная война ведется не только на фронте, но и в тылу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, какое подразделение СБУ отвечает за подготовку диверсий, как подрывная деятельность организована изнутри и как ее оценивает Запад, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Поджоги оборонных предприятий, уничтожение нефтехранилищ, взрывы в Приднестровье выгодны Украине. Но реакция, которая появляется в интернете, что русские сами себя обстреляли или устроили инсценировку. Так происходит потому, что классическая диверсия сегодня не отделена от информационной операции. Что-то взорвали, а аудитории тут же подбрасывают самые разные версии, которые должны сеять сомнения. Кто бы мог за этим стоять? Давайте послушаем бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, который работал в центральном аппарате в штабе АТО, а потом перешел на сторону русских. На видео он рассказывает, как перед украинской контрразведкой ставили задачу организации терактов в Крыму.

Уже в конце марта 2014 года на погранпереходы «Чонгар», «Каланчак» прибыли оперативные группы СБУ. В дальнейшем их назвали оперативная группа «Босфор». Это были сотрудники Департамента контрразведки из Киева. Они дежурили на каждом погранпереходе. И, знаете, они тогда поставили на поток вербовку людей. То есть жители Крыма, которые с материковой части Украины ехали в Крым или наоборот, сотрудники СБУ чуть ли не с каждым вели беседы. Буквально так: будешь работать? Нет – вали нафиг. Будешь работать? Да – хорошо. И я знаю точно, что некоторым людям ставилась такая задача: им давались взрывчатка, оружие, документы граждан Украины. Они должны были просто где-то это захоронить и на «Яндекс Карте» или в Google-навигаторе забить эту точку. То есть тайник. И все, больше ничего от человека не требовалось. И дальше живи себе спокойно, мы ничего от тебя не хотим. И это закладывалось по всему Крыму. Вы понимаете, для чего закладываются тайники с оружием, взрывчаткой и документами.

Андрей Лазуткин:

Далее Прозоров рассказывает, что для организации диверсий было создано 5-еуправление в составе Департамента контрразведки, управление активных контрразведывательных мероприятий, по-украински – «заходів» – АКРЗ-5-е управление. Им была поставлена задача: работа против республик Донбасса и России такими методами, как партизанская борьба и диверсии. Но украинцы в это время подписывают Минские соглашения. И тут же они разворачивают подрывную деятельность, что было запрещено соглашениями. По Крыму диверсии начали готовить сразу, а по Донбассу – с 2015 года. И к 2022-му у СБУ уже был большой опыт проведения таких мероприятий. Поэтому неудивительно, что в России сегодня взрывают и поджигают объекты. Конечно, могут быть засланные группы, например, вместе с беженцами, которых на территории России сегодня много. Но проблема в том, что и в Крыму, и в Донецке всегда находились местные, которые сами желали сотрудничать с СБУ.

Андрей Лазуткин:

И если вам кажется, что в России организовать теракт невозможно, что это постановка – какое там покушение на Соловьева, давайте посчитаем. Москва – город в 10 миллионов человек. Пусть из них 3 % – это люди, которые сочувствуют Украине. В масштабах Москвы это будет 300 тысяч. Из них минимум каждый сотый будет сотрудничать, и это уже 3 000 человек – готовое подполье. На него только нужно выйти и передать оружие через тайники. И опора должна быть сделана не на внешние группы, а на граждан России. Пока это проблема приграничных районов, где находятся армейские тылы. Там уже происходят диверсии. И сложность для ФСБ, что это не ваххабиты, с которыми умеют работать, это славяне, такие же, как мы с вами, и установить их сложнее.

Андрей Лазуткин:

А теперь поговорим об убийствах. Если вам кажется, что покушение на Соловьева или Азаренка – это выдумка наших спецслужб, то в Киеве было убийство Шеремета, в котором обвинили Россию. И даже пригласили ФБР, потому что была надежда выйти на русский след. Но когда начали расследовать, установили бывших участников АТО, которые были исполнителями. А потом оказалось, что эти исполнители работали на СБУ и были связаны с радикальными группировками. Дело передали в суд, и уже 4 года судят, хотя все лица известны и даже был организатор, но приговора все нет. О чем это говорит? Есть МВД, есть СБУ, есть войска. Но это официальные структуры, и даже если они, как СБУ, занимаются диверсиями, им нельзя дать приказ вырезать город или пытать пленных, или застрелить на улице гражданского. Для этого есть эскадроны смерти, как в Латинской Америке, которые в свое время придумали американцы. И нишу эскадронов смерти успешно занял «Азов» и его бывшие бойцы, а сейчас к ним добавилась тероборона. Это исполнители грязной работы, именно они пытали русских пленных, а потом сливали записи, чтобы сорвать мирные переговоры.

Андрей Лазуткин:

Но это только кажется, что эти люди под контролем. «Азов», сидя в подземельях, стал примером для радикалов всей Европы. Только если ИГИЛ звал мусульман Европы на джихад в Сирию, то «Азов» зовет западных нацистов в новый крестовый поход против России. Сейчас они в плену, но вот после войны, если их не уничтожат, у них окажется столько оружия и влияния, что не нужен будет никакой Зеленский. Вот он их награждает на параде, а они ему не отдают честь. Может ли такое быть в нормальном государстве?