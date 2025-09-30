Вывести ЕАЭС на новый уровень развития! О чём договорились главы правительств стран «пятёрки»?

О том, что ЕАЭС должен стать одним из влиятельных центров нового многополярного мира, говорили 30 сентября во время заседания Евразийского межправсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как уточнил премьер-министр Беларуси, для того, чтобы вывести объединение на новый уровень развития, так называемой «версии 2.0», необходимо в полной мере реализовать его потенциал. И нынешний год в этом плане будет во многом показателен. В 2025-м завершается очередной этап реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции. Одновременно с этим готовится и стартовая площадка для новой вехи интеграционных процессов. Немаловажная роль в этом отведена промышленной кооперации. Потенциал здесь большой. Уже сегодня созданы все условия для перехода от простых форм к совместному производству востребованной высокотехнологичной продукции. Если говорить языком цифр, сегодня ЕАЭС – это свыше 180 миллионов потребителей с совокупным ВВП более 2,5 триллиона долларов. Только в 2024 году объемы производства в объединении увеличились на 4,5 %, а взаимная торговля – почти на 7. А чтобы работать еще успешнее, в рамках альянса определены ключевые направления промышленного сотрудничества до 2030 года. Исходя из этого, бренд «Сделано в ЕАЭС» уже не за горами. Чтобы он стал реальностью, необходим максимум общих усилий. Это даст нужный эффект не только внутри объединения, но и на внешнем контуре. Глеб Прокофьев – о продвинутом формате экономической интеграции.

Вывести Союз на новый уровень развития – главный лейтмотив встречи премьеров. Заседание Евразийского межправсовета уже 44-е по счету. За 10-летнюю историю ЕАЭС на этой площадке решены десятки, сотни интеграционных вопросов в интересах стран «пятерки» и каждого жителя – суммарно это больше 185 миллионов населения.

Перед началом заседания традиционная церемония встречи и фотографирования. Крепкие рукопожатия премьеров выходят за рамки дипломатического этикета. Своеобразный символ единства во взглядах. Результаты взаимной торговли между государствами ЕАЭС на протяжении 10 лет демонстрируют положительную динамику: с 2015-го они удвоились. В минувшем году объем товарооборота приблизился к 100 миллиардам долларов. Вместе с тем есть еще вопросы, требующие решения. Проблемные моменты обозначил белорусский премьер. Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Необходимо ускориться с завершением работы по установлению в рамках ЕАЭС единых требований безопасности продукции. За последние 5 лет смогли принять только 4 технических регламента и никак не можем подступиться к разработке оставшихся 10. Турчин: ЕАЭС является наиболее продвинутым форматом экономической интеграции. Подробности. Премьер-министр Беларуси обратил внимание и на другие вопросы, где явно не дорабатываем. Сфера туризма, например. Потенциал огромный, и его необходимо реализовать. Проложить новые маршруты – не только туристические – задача для всего Союза, когда речь идет о международном сотрудничестве. Страны ЕАЭС готовят план содействия развитию торгово-экономического сотрудничества с Африкой. О приоритетах работы с зарубежными партнерами говорил председатель правительства России.

Михаил Мишустин, председатель Правительства России:

На финальную стадию вышла работа над соглашением о свободной торговле между Союзом и Индонезией. Мы рассчитываем на скорейшее подписание. Его реализация, равно как и вступление в силу международных договоров с Объединенными Арабскими Эмиратами и Монголией, качественно улучшит внешнеэкономические связи «пятерки» с другими государствами Глобального Юга, позволит нарастить товарооборот. Новые технологии позволят создать прозрачное поле для бизнеса. Это значит, что сектор получает честные конкурентные условия.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Одна из целей Союза в ближайшей перспективе будет сопряжена с защитой рынка. В ЕАЭС планируется внедрить постоянный механизм прослеживаемости товаров. До сих пор подобные меры применялись в тестовом режиме. Реализация проекта в полной мере позволит эффективно противодействовать серому импорту. Начнут реализацию механизма с ключевых категорий бытовой техники. В планах на следующий год – расширить этот перечень. В условиях бесконечных западных ограничений, блокады на границе особое внимание логистическим маршрутам. Рассмотрены вопросы развития транспортной инфраструктуры в направлениях «Восток – Запад» и «Север – Юг». Здесь большие перспективы с учетом взаимодействия с Китаем, Ираном, ОАЭ и Монголией. Читайте здесь. В числе подписанных документов Положение о межгосударственных программах в промышленности. Теперь минимальное число участников увеличено с двух до трех государств Союза, что позволит укрепить партнерство и повысить эффективность совместных инициатив. Кроме этого, согласованы подходы по поддержке кооперационных проектов в АПК. Инициативы стран ЕАЭС в агропромышленном комплексе смогут получать финансовую поддержку из бюджета Союза.

Алексей Оверчук, заместитель председателя Правительства России:

В первую очередь мы видим реализацию проекта, связанного с переработкой сельскохозяйственной продукции. Мы считаем, что этот механизм тоже будет очень востребованным и очень полезным для развития бизнеса. К «Союзу пяти» растет интерес со стороны международного сообщества. В расширенном формате заседания к разговору присоединились представители государств-наблюдателей при ЕАЭС: Кубы, Ирана и Узбекистана. В качестве приглашенной страны участвует Азербайджан. Напомним, 2025-й – год председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза. И среди наших приоритетов – развитие технологического потенциала и кооперация, повышение продовольственной безопасности, завершение формирования единого транспортного пространства, выравнивание условий хозяйственной деятельности, а также создание прозрачной конкурентной среды.