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Илья Соловьёв отметился голевой передачей в предсезонном матче «Калгари»

30 сентября 2025 17:27
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В Национальной хоккейной лиге состоялись очередные предсезонные матчи, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

В одном из них «Калгари» на выезде переиграл «Сиэтл» со счетом 2:1. Голевой передачей за победителей на 32-й минуте отметился белорусский защитник Илья Соловьев. Этот результативный балл стал для соотечественника первым в трех противостояниях. 

В итоге он провел на льду 18 с половиной минут, нанес один бросок, применил один силовой прием и заработал показатель полезности «плюс один». Нападающий «пламенных» Егор Шарангович оказался вне заявки на игру. Напомним, регулярный чемпионат НХЛ стартует 8 октября. 

# Хоккей # Илья Соловьев

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