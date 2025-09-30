Минск и Ленинградская область подписали дорожную карту сотрудничества на 2026-2028 годы

Минск и Ленинградская область подписали дорожную карту сотрудничества на ближайшие два года. Предусмотрено развитие как уже существующих проектов, так и зарождение абсолютно новых, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На встрече руководства белорусской столицы и этого российского региона прозвучала идея о необходимости более тесного сотрудничества технопарков, которые действуют на территории двух стран. Детально обсуждался проект создания сервисного центра по обслуживанию отечественной техники в Ленинградской области. Также для ее жителей благодаря нашему опыту может появиться новый способ решения коммунальных проблем.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

В рамках подписания сотрудничества в области жилищно-коммунального хозяйства отрабатываем то, чтобы нашу платформу 115 отработать и передать нашим коллегам для использования, которая тоже зарекомендовала себя хорошо и вызвала интерес у наших коллег.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области России:

Наше предложение – создать единый сервисный центр белорусской техники в Ленинградской области. Тогда мы могли бы покупать более сложную, более серьезную технику. Вы понимаете, чем техника сложнее, современней, серьезней, тем качественнее должно быть ее техническое обслуживание. Иначе она может просто не работать.

Тема поставок белорусской техники и ее сервисного обслуживания была продолжена уже на встрече с руководством Санкт-Петербурга. Только за первое полугодие в северную столицу России поставлено 20 грузовых машин МАЗ, свыше 100 единиц техники Минского тракторного завода, пользуется спросом и продукция моторного завода.