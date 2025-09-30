Прямой эфир

Более 80 тыс. иностранцев посетили здравницы Минской области за 2024 год

30 сентября 2025 14:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Жители 57 стран оздоровились за прошлый год в санаториях Минской области. Заполняемость здравниц в первом полугодии нынешнего выросла на 4,5 %. Доступные цены и благоприятный климат делают белорусские санатории привлекательными для гостей из-за рубежа. Ежегодно в курортных зонах проводится модернизация. А еще добавляются новые услуги и программы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как отдыхают иностранные туристы в Нарочанском крае и чем привлекает их белорусский курорт – материал Анны Куртасовой.

Более 80 тыс. иностранцев посетили здравницы Минской области за 2024 год-2

Спа-процедуры, грязелечение, массаж. За таким релаксом в Беларусь с удовольствием приезжает Иван Федоров. Он родом из Латвии. Уже 15 лет подряд весной и осенью проходит оздоровление на Нарочи. Разнообразие медуслуг, а главное, их доступность – вот что привлекает туриста.

Более 80 тыс. иностранцев посетили здравницы Минской области за 2024 год-4

Иван Федоров, турист (Латвия):
Здесь намного дешевле. У нас остался один санаторий. Он хороший, там грязи есть, но не по карману пенсионеру. В Беларуси лучше всех. Во-первых, здесь народ добродушный.

Более 80 тыс. иностранцев посетили здравницы Минской области за 2024 год-6

Каждый день расписан: от отдыха до самих процедур. Укрепить здоровье помогает чистый воздух, а еще полноценный сбалансированный рацион. Как отмечает Иван Федоров, питание в санатории качественное. 

Более 80 тыс. иностранцев посетили здравницы Минской области за 2024 год-8

На Нарочь приезжают отдыхать туристы из разных стран. В топе россияне. Александр Мазанович из Санкт-Петербурга. Чтобы поправить здоровье, всегда останавливается на белорусском курорте. Здесь отдыхает не впервые. Нравятся условия, климат и природа.

Подробнее в видеоматериале.

# Санатории

Другие новости рубрики

Все новости
Ивенец – край гончаров! Рассказываем удивительные факты о белорусской столице керамики
30 сентября 2025 14:50

Ивенец – край гончаров! Рассказываем удивительные факты о белорусской столице керамики

Выносливые и самодостаточные – что отличает самоедских собак, узнали у хозяйки питомника
30 сентября 2025 14:41

Выносливые и самодостаточные – что отличает самоедских собак, узнали у хозяйки питомника

Второй хлеб в надёжных руках – в Пуховичском районе пройдена почти половина площадей с картофелем
30 сентября 2025 14:30

Второй хлеб в надёжных руках – в Пуховичском районе пройдена почти половина площадей с картофелем