Более 80 тыс. иностранцев посетили здравницы Минской области за 2024 год

Жители 57 стран оздоровились за прошлый год в санаториях Минской области. Заполняемость здравниц в первом полугодии нынешнего выросла на 4,5 %. Доступные цены и благоприятный климат делают белорусские санатории привлекательными для гостей из-за рубежа. Ежегодно в курортных зонах проводится модернизация. А еще добавляются новые услуги и программы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Как отдыхают иностранные туристы в Нарочанском крае и чем привлекает их белорусский курорт – материал Анны Куртасовой.

Спа-процедуры, грязелечение, массаж. За таким релаксом в Беларусь с удовольствием приезжает Иван Федоров. Он родом из Латвии. Уже 15 лет подряд весной и осенью проходит оздоровление на Нарочи. Разнообразие медуслуг, а главное, их доступность – вот что привлекает туриста.

Иван Федоров, турист (Латвия):

Здесь намного дешевле. У нас остался один санаторий. Он хороший, там грязи есть, но не по карману пенсионеру. В Беларуси лучше всех. Во-первых, здесь народ добродушный.

Каждый день расписан: от отдыха до самих процедур. Укрепить здоровье помогает чистый воздух, а еще полноценный сбалансированный рацион. Как отмечает Иван Федоров, питание в санатории качественное.