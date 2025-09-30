Более 80 тыс. иностранцев посетили здравницы Минской области за 2024 год
Жители 57 стран оздоровились за прошлый год в санаториях Минской области. Заполняемость здравниц в первом полугодии нынешнего выросла на 4,5 %. Доступные цены и благоприятный климат делают белорусские санатории привлекательными для гостей из-за рубежа. Ежегодно в курортных зонах проводится модернизация. А еще добавляются новые услуги и программы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Как отдыхают иностранные туристы в Нарочанском крае и чем привлекает их белорусский курорт – материал Анны Куртасовой.
Спа-процедуры, грязелечение, массаж. За таким релаксом в Беларусь с удовольствием приезжает Иван Федоров. Он родом из Латвии. Уже 15 лет подряд весной и осенью проходит оздоровление на Нарочи. Разнообразие медуслуг, а главное, их доступность – вот что привлекает туриста.
Иван Федоров, турист (Латвия):
Здесь намного дешевле. У нас остался один санаторий. Он хороший, там грязи есть, но не по карману пенсионеру. В Беларуси лучше всех. Во-первых, здесь народ добродушный.
Каждый день расписан: от отдыха до самих процедур. Укрепить здоровье помогает чистый воздух, а еще полноценный сбалансированный рацион. Как отмечает Иван Федоров, питание в санатории качественное.
На Нарочь приезжают отдыхать туристы из разных стран. В топе россияне. Александр Мазанович из Санкт-Петербурга. Чтобы поправить здоровье, всегда останавливается на белорусском курорте. Здесь отдыхает не впервые. Нравятся условия, климат и природа.
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