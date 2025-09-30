Минское «Динамо» U19 обыграло «Ордабасы» в Юношеской лиге УЕФА

Футболисты молодежной команды минского «Динамо» вышли во второй круг квалификации Юношеской лиги УЕФА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В ответном поединке первого отборочного раунда «Пути чемпионов» белорусы уверенно победили казахстанский «Ордабасы» со счетом 2:0. На 49-й минуте Владислав Бейня вывел отечественную дружину вперед, а на 65-й окончательный результат установил Андрей Луцкович.

Первое противостояние этих соперников завершилось вничью – 1:1. Во втором квалификационном раунде динамовцы дважды встретятся с болгарским «Лудогорцем». Матчи состоятся 22 октября и 5 ноября.