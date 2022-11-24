Лукашенко: главное – повышение готовности войск ОДКБ к выполнению задач по укреплению военно-технического сотрудничества

Новости Беларуси. Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности. Преследуя именно такие цели, пройдет белорусское председательство в ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

23 ноября их назвал в Ереване Александр Лукашенко, принимая участие в заседании сессии Совета коллективной безопасности. Урегулирование кризисных ситуаций и недопущение дальнейшей дестабилизации в зоне ответственности Организации о коллективной безопасности, эффективное позиционирование ОДКБ в системе международных отношений через развитие сотрудничества с зарубежными партнерами.