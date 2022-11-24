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Лукашенко: главное – повышение готовности войск ОДКБ к выполнению задач по укреплению военно-технического сотрудничества

24 ноября 2022 07:55
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Новости Беларуси. Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности. Преследуя именно такие цели, пройдет белорусское председательство в ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко: главное – повышение готовности войск ОДКБ к выполнению задач по укреплению военно-технического сотрудничества-1

23 ноября их назвал в Ереване Александр Лукашенко, принимая участие в заседании сессии Совета коллективной безопасности. Урегулирование кризисных ситуаций и недопущение дальнейшей дестабилизации в зоне ответственности Организации о коллективной безопасности, эффективное позиционирование ОДКБ в системе международных отношений через развитие сотрудничества с зарубежными партнерами.

Лукашенко: главное – повышение готовности войск ОДКБ к выполнению задач по укреплению военно-технического сотрудничества-4

Касаясь военной составляющей, Александр Лукашенко главным назвал повышение готовности компонентов войск ОДКБ к выполнению задач по предназначению и укреплению военно-технического сотрудничества.  

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# ОДКБ # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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