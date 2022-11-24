40 новых лекарств ежегодно. В Минске открылась научно-практическая конференция «Белорусские лекарства»

Новости Беларуси. Развитие собственной фарминдустрии сегодня становится чрезвычайно актуальным и жизненно важным вопросом. В этом мнении сошлись эксперты на открытии международной научно-практической конференции «Белорусские лекарства», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня наши производители активно насыщают внутренний рынок страны эффективными препаратами. Ежегодно выпускают свыше 40 новых лекарств. При этом не только в фармакологических лабораториях зарождаются современные медпрепараты. Их могут моделировать при помощи суперкомпьютера. Ученые виртуально открывают и тестируют эффективные соединения, которые позже становятся теми самыми препаратами для борьбы с еще недавно считавшимися трудноизлечимыми болезнями.

Василий Гурский, главный ученый секретарь НАН:

Поставлена задача в настоящее время широкомасштабного импортозамещения, и в этом плане производство собственных лекарственных средств очень высокого качества является непосредственным ответом и решением в определенной части этой задачи. Практически все наши разработки направлены именно на то, чтобы у нас в стране производить собственную наукоемкую продукцию.