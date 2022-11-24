В Гродненском зоопарке чёрный кролик Фараон предсказывает будущее

Новости Беларуси. Чтобы год был добрым и мирным. В Гродненском зоопарке выбрали символ наступающего года – черного кролика Фараона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Живой талисман еще и предсказатель – под взглядом нашей телекамеры сделал прогноз, какой будет нынешняя зима.

На полу разложили таблички с вариантами зимней погоды: теплая, морозная или снежная. На каждой из них овощи, которые любит кролик. Фараон долго выбирал, и все же итог – лакомство с табличкой «снежная сказка».

Осталось дело за малым – через считаные дни убедиться в точности предсказания ушастого зверька.

Кролик Фараон живет в зоопарке уже три года. Работники уверены, это самый достойный кандидат на звание «Символ 2023 года». А именно такого цвета кролик, согласно восточному гороскопу, будет хранителем всего наступающего года.

Анастасия Лупач, экскурсовод Гродненского зоопарка:

У нас такой своеобразный кастинг, потому что таких животных у нас много. Его выбрали, потому что он просто самый добрый, самый спокойный и покладистый. Надеемся, что будущий год будет именно такой. Спокойный, как наш фараон. Традиционно мы будем проводить новогодний праздник для наших посетителей. Конечно, у наших посетителей будет возможность с ним сфотографироваться, так сказать, загадать желание возле символа будущего года, увидеть его и погладить.