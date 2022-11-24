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Профсоюзные правовые приёмы пройдут по всей Беларуси

24 ноября 2022 06:28
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Новости Беларуси. Более 100 юристов Федерации профсоюзов разъедутся по регионам страны, чтобы оказать квалифицированную правовую помощь белорусам. Проконсультируют всех желающих по вопросам, которые связаны с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Профсоюзные правовые приёмы пройдут по всей Беларуси-1

Такая форма работы позволяет более оперативно решать проблемы. К слову, в 90 % случаев находят ответы на правовом приеме. Как правило, ключевые темы – оплата труда, процедуры увольнения и взыскания окончательного расчета, досрочного расторжения контракта и выплаты матпомощи. Место и время проведения консультаций можно узнать на портале Федерации профсоюзов, а также позвонив в областные и районные подразделения.  

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Фотофакт

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