Профсоюзные правовые приёмы пройдут по всей Беларуси

Новости Беларуси. Более 100 юристов Федерации профсоюзов разъедутся по регионам страны, чтобы оказать квалифицированную правовую помощь белорусам. Проконсультируют всех желающих по вопросам, которые связаны с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая форма работы позволяет более оперативно решать проблемы. К слову, в 90 % случаев находят ответы на правовом приеме. Как правило, ключевые темы – оплата труда, процедуры увольнения и взыскания окончательного расчета, досрочного расторжения контракта и выплаты матпомощи. Место и время проведения консультаций можно узнать на портале Федерации профсоюзов, а также позвонив в областные и районные подразделения.