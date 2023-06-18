Лукашенко: «Где-то участки высохли вообще, их давно надо было перепахать!» Будут ли корма в 2023-м?

Президент постоянно мониторит ситуацию в сфере АПК. Только на этой неделе в медийное поле просочились два таких факта: 13 июня на предприятии военпрома буквально у трапа вертолета глава государства обсудил краткий план действий в нынешних непростых погодных условиях с губернатором Минской области. Глава государства обратил внимание, что надо выкашивать неудобицу. Для аграриев со стажем это знакомое явление. Неудобицей называют участок, который сложно обрабатывать при помощи техники. К примеру, пойма реки. Но в 2023 году погода не балует, и с кормами могут быть сложности. Так что на счету буквально каждый метр земли. Тема сельского хозяйства снова звучала уже 16 июня на совещании по кадровой политике. Каждое утро глава государства получает сводки с полей. Президент сравнил: Брестская и Гродненская области находятся примерно в одинаковых условиях, но в первом регионе темпы работ по заготовке кормов в два раза выше. Не упустить зеленый урожай и активизироваться – задача от Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В сельском – ситуация пусть не критическая, но очень серьезная. Но это мы на следующей неделе послушаем правительство, как оно думает из этой ситуации выходить. Ясно, что зерно не доберем, где будем брать и не брать, а где уже взяли? Вице-премьера я на это ориентировал и не один раз, что сегодня надо уже раскинуть мозгами и посмотреть, где там – в Украине или России – около миллиона тонн, если придется закупать это зерно. К счастью, что оно сегодня ниже себестоимости нашей. Так почему не купить? А вот травянистые корма, особенно в центре страны, где подсушило, там уже давно надо было кое-какие первые укосы трав перепахать и ждать или посеять поукосно, чтобы получить травянистые корма. Ибо кормить скотину будет нечем. Это так, к примеру, чтобы вы понимали, что, глядя на страну, я оцениваю работу кадров и думаю: а почему нет в этом направлении движения? Вы чего ждете? Если где-то участки высохли вообще, их давно надо было перепахать. Июль месяц. Что у вас там вырастет? Но опять, это так, детали.

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