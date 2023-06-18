Будем с сахаром? Глава «Белгоспищепрома» рассказал, не опустеют ли полки и какую кондитерку ценят за рубежом

Новости Беларуси. Минсельхозпрод опубликовал статистику, насколько страны ЕАЭС обеспечены базовыми продуктами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На фоне всех этих сообщений о продовольственном кризисе, о пробуксовке зерновой сделки, погодных аномалиях эти цифры как вишенка на белорусском торте. Наша страна лидирует в ЕАЭС по самообеспеченности молоком и молочными продуктами, растительным маслом, сахаром, мясом всех видов и яйцами.

Кроме того, Беларусь не испытывает нужды в овощах и картофеле. Но хотелось бы иметь больше ягод и зерна. Что касается последнего, то этот вид продукции мы традиционно закупаем. Здесь сюрприза нет. Как видим, лучше всех зерном обеспечена Россия. А вот ягоды и фрукты в изобилии в Армении и Кыргызстане. Наши аграрии стараются заменить те же импортные яблоки. Но для этого нужно где-то года три. Об этом раньше заявил министр сельского хозяйства. Будем ждать. За тем, как складывается аграрная обстановка, следят и в «Белгоспищепроме». Предприятия концерна производят многое, из чего складывается наш рацион. Как сахарная свекла отреагировала на капризы природы, сколько рапсового масла произведут в 2023 году и какие белорусские новинки ждут сладкоежек всего мира? Об этом мы поговорили с главой «Белгоспищепрома» Олегом Жидковым. Ольга Коршун, СТВ:

Мы находимся на одном из самых крупных кондитерских предприятий в нашей стране. Видим, что здесь прямо на наших глазах рождаются вкусняшки, как мы их называем. А вы любите сладости?

Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:

Я вам скажу, что мне небезразличны сладкие изделия, которые выпускаются нашими предприятиями. И я, наверное, отношусь к категории любителей.

Ольга Коршун:

Я не удержалась. Еще с пылу с жару, теплая. А пахнет… Один запах пробуждает аппетит. Но мы будем сдерживаться, обещаем. Вот вы говорите, что ограничиваете себя в сладостях, но я так понимаю, что белорусы – сладкоежки. Мы любим сладости, на полках они не залеживаются в наших магазинах. Мы видим, что конвейер не прекратил свою работу. А вы можете поделиться информацией, что больше всего любят белорусы? Олег Жидков:

Если говорить о небольших цифрах, то мы оцениваем емкость рынка кондитерских изделий Республики Беларусь в 200 тысяч тонн продукции в год. Это то, что мы сегодня с вами съедаем. При этом, может быть, эта цифра относительно небольшая для таких стран, как Российская Федерация, некоторых европейских стран. Но мы считаем еще одну цифру – это потребление на душу населения. Мы сегодня России немного уступаем, в год съедаем порядка 23,5 килограмма на человека, в то время как в Российской Федерации съедают порядка 24,7 килограмма. Идем где-то рядышком. Тенденция каждый год показывает, что доля потребления изделий повышается. Если разделить всю кондитерку условно на мучные кондитерские изделия, к которым относятся как раз таки бисквиты и вафли, и шоколадные изделия и содержащие шоколад, то на первом месте по объему потребления – удельный вес порядка 60 % – мучные кондитерские изделия. Как раз то, что у вас в руках.

Олег Жидков:

Ловите, ловите. Ольга Коршун:

Все пошло уже не так. В каких странах нашу продукцию любят больше всего? Олег Жидков:

Ну у нас сегодня порядка 85 % всего объема сладкой продукции, которую мы отправляем на экспорт, приходится на долю Российской Федерации. То есть для нас этот рынок является наиболее традиционным. Мы там максимально узнаваемы. Мы сегодня активно осваиваем рынок Китая, поскольку мы понимаем, что на сегодня он достаточно глобален с точки зрения как потребителей, так и возможностей по поставки продукции. Поэтому сегодня на протяжении последних трех-четырех лет мы вышли на устойчивую динамику роста поставок продукции на рынок Китайской Народной Республики. Больше, конечно, мы возимся, поскольку есть особенности традиционного вкусового предпочтения, понимания по-другому кондитерских изделий. Они отдают предпочтение в большей степени продукции с минимальным содержанием сахара. В большей степени мы говорим о продукции: шоколад и шоколадные изделия – то, что сегодня на этом рынке максимально конкурентоспособно. Ольга Коршун:

А в этом году вы планируете какие-то новые рынки открыть?

Олег Жидков:

Мы уже поставляем продукцию на рынки 35 стран. Можно сказать, для себя повторно открываем некоторые рынки, где мы либо слабо присутствовали, либо у нас там были поставки разовые, такие как страны Персидского залива: и Оман, и Арабские Эмираты. Ольга Коршун:

Все, бинго! Олег Жидков:

Отлично, видите, все получилось. Спасибо большое.

Ольга Коршун:

Дайте нам вторую коробку. Олег Жидков:

Заодно и поработаем. Ольга Коршун:

Так, Оман... Олег Жидков:

Оман, Арабские Эмираты. Монголия сегодня тоже активно является нашим покупателем традиционных изделий. Ольга Коршун:

В этом году выдалась сложная по погодным условиям весна. Как вы считаете, это сказалось на сахарной свекле и ее урожайности? Этот вопрос связан с тем, что традиционно сахар оказывается в покупательском топе.

Олег Жидков:

Последние два года показывают, что мировой рынок сахара нестабилен. И из-за этого происходят скачки цен в большую сторону. Республика Беларусь уникальна тем, что сегодня полностью себя обеспечивает сахаром за счет того, что мы сегодня можем произвести сахара и сахарной свеклы в достаточном количестве. Кроме того, в прошлом году мы смогли нарастить производство сахара за счет того, что были увеличены посевы сахарной свеклы на значительной территории. Что позволило создать на сегодня оптимальный запас этого ресурса, чтобы наше население без ценовых потрясений могло спокойно рассчитывать на то, что наши полки будут с сахаром в достаточном объеме. И позволило создать экспортный потенциал как раз по этому продукту, который сегодня мы в большей степени реализуем за пределы Республики Беларусь. Мы оцениваем, что урожай сахарной свеклы должен составить не менее, чем в прошлом году. А это было 4,2 миллиона тонн, из которых мы сможем получить более 580 тысяч тонн сахара. К слову, для того чтобы на сегодня внутренний рынок был полностью удовлетворен спросом, нам необходимо порядка 480 тысяч. Ольга Коршун:

То есть будем с сахаром, можно не волноваться? Олег Жидков:

Можно не волноваться.