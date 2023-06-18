Лукашенко: кнопку нажал – ракета полетела! Если Путина в угол загоните, вот тогда ждите!

Запад продолжает обвинять в ядерной эскалации Беларусь и Россию и спустил на нас всех собак, когда Минск использовал свое законное право на помощь другу. Причем все идет без нарушения Договора о нераспространении ядерного оружия. Да и нас едва ли можно упрекнуть в том, что мы никого об этом не предупреждали, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александр Лукашенко не раз пытался охладить горячие головы. Сразу только словами, мол, сунетесь – мало не покажется. Но время говорить, видимо, прошло. Сейчас время действовать. Так за кем последнее слово в вопросах войны и мира? Разбирался политобозреватель Евгений Пустовой.

Строгая улыбка и уверенная походка. Но на подиуме не белорусская красота. На всеобщем обозрении военная мощь страны. Связь цвета хаки. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Ваша задача какая?

Наталья Яночкина, начальник аппаратной связи:

Обеспечить очень надежную связь, видеоконференцсвязь. Без связи нет управления, без управления нет победы. 86-я бригада связи – элита Вооруженных Сил. Именно эта часть обеспечивает командную логистику для руководства оборонного ведомства. Хренина услышат все, кому надо, и ничего не поймут те, кому не следует.

Александр Кузьмицкий, начальник штаба, первый заместитель командира 86-й бригады связи:

В бригаду поставлены, введены в эксплуатацию самые современные станции спутниковой связи, тропосферной, радиорелейной связи. Комбинированные радиостанции на базе бронеавтомобилей повышенной проходимости. Если раньше одна аппаратная обеспечивала какой-то один вид связи, то современная комплексная аппаратная способна обеспечивать сразу несколько видов связи, что уменьшает необходимое количество техники на узле связи и позволяет применять их автономно. Вся связь, которая представляется пользователям, предоставляется в закрытом режиме.

Евгений Пустовой:

Создать национальную систему связи для белорусской армии не рубашку пошить. Но она, как и рубашка, своя, ближе к телу. Здесь много отечественных компонентов. И учтены все пожелания белорусских военных. А вот уникальный образец. Мощный и мобильный. Такой и должна быть личная радиостанция начальника Генерального штаба. Здесь сразу несколько видов связи, в том числе и мобильная. И, как все остальные, закодирована. Что называется, наша «оборонка» способна не только снаряды подносить. Оптика и высокоточные системы – наш конек. А теперь наши и те самые снаряды. Даже реактивные.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета:

Производим все корпусно-механические части к данному типу боеприпасов. Их 54 основных. Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

И артиллерия, и РСЗО 54? Дмитрий Пантус:

Товарищ президент, сразу доложу про RS-122, а далее про артиллерию, так точно.

Создать свой «Полонез» и белорусские боеприпасы. Системы РЭБ и то, о чем говорить и снимать даже пулу Первого запретно. Какие бы амбициозные и, казалось бы, недостижимые задачи главнокомандующий ни поставил, выполняют. Сначала выполняют, а потом уже обсуждают. И показывают президенту. Главком проинспектировал одно из производств. Презент со смыслом. Что подарили Лукашенко на предприятии ВПК?

И штат, и компетенции здесь будут расширять. Готовы, если что, даже импортировать. Лучше, конечно, в привычном смысле этого слова. А в самое яблочко гарантий безопасности – ядерное оружие. Лукашенко: с ядерной державой никто еще в мире не воевал. И я не хочу, чтобы с нами воевали. Читайте здесь. Амбиции ядерной державы здесь ни при чем. Мы хотели торговать и сотрудничать с коллективным Западом. Даже «купились» на обещания за нейтралитет. Торговцы миропорядка и демократии обсчитали нас, и не раз.

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:

Мы не хотим войны, эскалации. Мы просто хотим спокойно жить, воспитывать детей и уверено смотреть в будущее. И на всех уровнях, площадках, политических, экономических, социальных, в сетях, на телевидении мы эту идею и продвигаем.

На прошлогоднем Послании президент спросил у белорусов, готовы ли они платить за независимость. В принципе, мы еще и не платили. Наше вооружение, современное и многофункциональное, создается благодаря нашему бережному подходу ко всему, что было. Научным школам, производственным мощностям. Поэтому и ядерные заряды несложно разместить в Беларуси. И снова Беларусь на устах мира. Страны дальней дуги сохраняют тишину. Польшу колотит. Белый домой выдает очередные перлы. Применит или нет. Нажмет или нет. Пора уже притормозить гегемону. Лукашенко о применении ядерного оружия: «Шарик может с орбиты сойти, если оно все взорвется». Подробности.

Блинкен не увидел готовности России применить ядерное оружие. А ведь в прошлом году Штаты потратили в пять раз больше средств на свой ядерный потенциал, чем Россия. Зачем? По мнению Байдена, размещать его в Беларуси безответственно. Зато очень ответственно размещать американские ядерные ракеты в Италии, Германии, Нидерландах, Бельгии и Турции. Беларусь же не соседка США по континенту. Ну это не мешает наращивать присутствие НАТО у наших границ. Николай Бузин:

Мы всем объясняем: люди, не надо нас трогать, не лезьте в наши дела. Мы будем с вами дружить, торговать, решать совместные задачи. Но не надо лезть во внутренние дела Республики Беларусь. Без эмоций – ядерное оружие за всю историю человечества применили лишь только США. И ни одна из ядерных держав не подверглась нападению США. В окружении хищников дубина не помешает.

Владимир Путин, президент России:

У нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и все время нас склоняют к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им, как у нас в народе говорят. Мы часть этого тактического ядерного оружия переместим на белорусскую территорию. Это произошло. Первые ядерные заряды доставлены на территорию Беларуси. Но только первые. Вряд ли захотят натовскими берцами пройти по следам нацистского сапога. Тропинки заросли. Но память и боль свежи.

Николай Бузин:

Отдав каждого третьего в годы Великой Отечественной войны, мы уже все, что можно, в своей жизни вынесли, наша страна, народ. Мы бы сегодня могли иметь, хоть это и сослагательное наклонение, 15, может быть, 18 миллионов людей, если бы сохранили тогда потенциал и тот темп роста населения, который был у нас до Великой Отечественной войны. Боеготовность не мешает проявлениям мирной жизни даже в армии. Маникюр начальника аппаратной связи не пострадал.