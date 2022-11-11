Лукашенко: эту технику под забор, давайте нам новую. Нет! Надо провести ревизию

Новости Беларуси. Александр Лукашенко раскритиковал правительство и облисполкомы за бесхозяйственность и низкие темпы мелиорации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Президент заявил во время рабочей поездки в Толочинский район, где прошло совещание по использованию мелиорированных земель.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вершина всех безобразий – отвратительное использование мелиорированных земель после их реконструкции. Так, в двух хозяйствах Поставского района 60 га земель после реконструкции заросли. В Кличевском районе мелиорировали и бросили 30 га земель, Климовичском – 25, Новогрудском – 6. Это только примеры. А сколько их, брошенных таких? Тремя пальцами забирали с небогатых людей, в том числе и пенсионеров, эти несчастные деньги собирали. Привели в порядок земли, а вы бросили их. Поэтому это констатация факта, но за это кто-то должен ответить. Подробности. Витебская область – это верховые болота. И здесь расположена треть от всех дренажных систем страны. В области любят создавать холдинги. Мелиораторы поступили так же. Современная структура создана, но база устарела.

Сергей Самохвалов, генеральный директор ГП «Витебскмелиоводхоз» – управляющая компания холдинга «ВитМелио»:

87 % сельскохозяйственных мелиорированных земель осушены закрытым дренажем. Дренаж в области составляет 29 % от имеющегося в республике. Нормативный срок, эксплуатация которого составляет 40 лет. В связи с тем, что основные объемы по устройству дренажа выполняли в 70-е годы, срок эксплуатации 37 % объема имеющегося дренажа составляет более 40 лет. Губернатор Брестчины доложил: все хорошо, но мелиоративная техника стареет. Повторил сам себя, как на большом летнем совещании по уборочной страде: может, с техникой поможете?

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

Приобретено 50 единиц техники, и к концу года будет введено дополнительно в оборот 8,5 тысячи гектаров земель. Принятое вами решение по упрощению процедуры выбора подрядчика для проведения работ позволяет сократить сроки их выполнения. Просим рассмотреть предложение по возможности ежегодного увеличения финансирования мероприятий программы, в том числе и на приобретение техники. Александр Лукашенко:

Опять деньги, деньги, деньги. Правильно, без них никуда, но мы договорились, откуда будем брать деньги. Лишних денег нет. Экономия железная. Сэкономили – все останется у вас. Как вы говорили, 7 миллионов. Не вопрос, это мы решим. Дай бог, чтобы было что перекидывать с одного года в другой. Это что касается финансирования.

Требование Президента – вникнуть в суть. Цель семинара досконально погрузиться в проблемы и найти решения. Поэтому здесь докладчики всех уровней. От правительства до руководителей районных предприятий мелиоративных систем. Хотя глава государства и так во все погружен.