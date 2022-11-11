Звонят родственники и говорят, что попали в ДТП. На этой схеме мошенники уже заработали больше 4 млн долларов

Новости Беларуси. Легкие деньги на человеческом доверии. Правоохранители продолжают информировать белорусов об одной из самых частых схем телефонного мошенничества: неизвестные звонят пожилым людям и рассказывают о якобы серьезной аварии, в которой виноват их близкий родственник. Чтобы «решить вопрос» нужна крупная сумма денег. Причем, чем больше – тем лучше, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. На уголовной скамье теперь окажется и 31-летний минчанин, которому обманутые телефонными мошенниками пенсионеры в сумме передали 14 тысяч долларов и 4 000 белорусских рублей.

Андрей Фролов, первый заместитель начальника Ленинского РУВД Минска:

Установлено, что мужчина официально работает кладовщиком в столичной организации. Предложение о подработке курьером нашел в тематической группе мессенджера. По заданию куратора фигурант забирал деньги у обманутых мошенниками пожилых минчан. Полученные средства передавал посреднику. Одна из потерпевших, 82-летняя минчанка, для освобождения от уголовной ответственности якобы дочери, спровоцировавшей ДТП, передала задержанному 10 тысяч долларов США.

Пострадавшая:

Позвонил телефон и там голос моей дочки. И плачет, и кричит. Мамочка, я попала в аварию, меня сбила машина. У меня повреждена голова и разбита губа. На меня могут завести уголовное дело. Приехал отец девушки, которая была за рулем, он адекватный и вроде сказал, что можем деньгами решить этот вопрос, он не будет на меня писать заявление. Он говорит: «Сколько у вас есть». Я отвечаю: «Много нет, но вот 10 тысяч долларов». Он сказал, что хорошо. Пересчитайте свои деньги и положите в полотенце. Курьер пришел, я ему передала. Я его спрашиваю: «А когда мне передадут расписку?» Он говорит: «Я к вам вечером заеду, вы перепишете все на чистовик, мы с вами чаек попьем». Чаек звучит как насмешка, ведь чаще всего телефонный спектакль разыгрывается из-за границы. Доверительная манера говорить, четкие инструкции, для пущей убедительности в трубке раздаются всхлипы жертвы ДТП. И то, что тембр на том конце провода чужой, мошенники объясняют тем, что сыну, дочери или внучке только что зашили губу, а еще она пережила огромный стресс. В итоге финансовые потери для тех, кому звонят. Так еще одна жительница Минска лишилась 7 000 белорусских рублей наличными. И все по телефону, будто заколдовал кто. Пару часов женщину обрабатывали аферисты – назвали имя дочери, что заподозрить в мошенниках мошенников было решительно невозможно.

Пострадавшая:

Я поднимаю трубку – дочкин голос. Ее голос. Плачет, мама я попала под машину. Ребра поломала. У тебя белорусские деньги есть? Я ее успокаиваю. Она говорит, что придет человек из милиции забрать деньги. Я растерялась, как я передам. Я же человека в глаза не видела. Не волнуйтесь, все хорошо. Говорит, что губу зашили. А еще говорит: «Два полотенца передайте, дочка просит, и кружку». Только этому, который придет, ничего не говорите про деньги, а передайте ему мешочек и все. Я так и сделала.

Уже позже столичные сыщики задержали двух 19-летних минчан – пособников телефонных аферистов. Парни оказались двоюродными братьями. Зарабатывать в качестве курьеров им предложил знакомый. Примечательно, что один из молодых людей и сам проживает с бабушкой и дедушкой. Однако это обстоятельство не помешало ему стать участником преступной схемы. Теперь молодым людям грозит уголовный срок до 10 лет лишения свободы.

Задержанный:

Ездил, забирал заказы и переводил их на криптовалюту. После переводил эту криптовалюту другим людям, которые меня, так сказать, курировали.

Задержанный:

За конец октября я совершил пять деяний, в которых забрал у пожилых людей более 30 тысяч долларов США. С этой суммы я присвоил себе более двух тысяч белорусских рублей. Телефонные мошенники апеллируют убедительными аргументами, при этом вежливы и общительны, что пенсионеры доверяют им не только свои тайны, но и сбережения. На такую уловку и повелась еще одна столичная 90-летняя пенсионерка и отдала звонившим 5 000 долларов.

Пострадавшая:

Я еще сама осуждала, как они так могли, так со мной разыграли, да так красиво, интересовался, чем я занимаюсь, как муж, кем он работал. Это они тянули время, оказывается. Сказали, чтобы телефон был на месте, чтобы я его не трогала. Семь тысяч белорусских рублей в одночасье потеряла Тамара Васильевна. Женщине на домашний телефон поступил звонок от якобы дочери, попавшей в аварию. Схема стандартная: травма, больница, приехать нельзя, срочно нужны деньги. Делом занимается следователь.