Бургеры, жареная картошка и салаты с майонезом. Что делать человеку, который не может контролировать питание?

Активный и здоровый образ жизни. С особым энтузиазмом многие записываются в тренажерный зал аккурат перед Новым годом, чтобы встретить праздник во всей красе. О том, как выбрать вид спорта по душе и за короткий срок успеть привести себя в форму, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

К нам в редакцию часто поступают письма. Как раз одно пришло в тему нашей программы. Хотелось бы поблагодарить, что вы не стесняетесь делиться своими историями.

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

«Это не просто письмо, а крик души, если хотите. В свои 37 я вешу 103 килограмма. Примерно 10 лет назад весы показывали всего 64. Как я дошла до такого, сама не понимаю. Просто в какой-то момент стала есть все подряд и не ограничивать себя абсолютно ни в чем. Бургеры, жареная картошка, салаты с майонезом, пироженки, тортики и газировка стали частыми гостями в моем холодильнике. Стоит ли говорить, что незаметно весы начали показывать совсем другие цифры, гардероб обновляться вещами с большим размером, а мое настроение падать. Я пыталась взять себя в руки, записалась на фитнес, потом были танцы, и последней точкой стал тренажерный зал. Мне было стыдно появляться там со своим спасательным кругом и необъятной пятой точкой, когда вокруг одни фитоняшки. Питание так же старалась корректировать, но постоянно срывалась, особенно по праздникам. Одним словом, я поставила на себе крест. Вот как жить, когда сам себя ненавидишь?»

Ольга Шерснева:

На самом деле печальная история. Светлана, как вы прокомментируете питание нашей героини? От чего нужно отказаться, чтобы вправду похудеть?