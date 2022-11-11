Бургеры, жареная картошка и салаты с майонезом. Что делать человеку, который не может контролировать питание?
Активный и здоровый образ жизни. С особым энтузиазмом многие записываются в тренажерный зал аккурат перед Новым годом, чтобы встретить праздник во всей красе. О том, как выбрать вид спорта по душе и за короткий срок успеть привести себя в форму, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
К нам в редакцию часто поступают письма. Как раз одно пришло в тему нашей программы. Хотелось бы поблагодарить, что вы не стесняетесь делиться своими историями.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
«Это не просто письмо, а крик души, если хотите. В свои 37 я вешу 103 килограмма. Примерно 10 лет назад весы показывали всего 64. Как я дошла до такого, сама не понимаю. Просто в какой-то момент стала есть все подряд и не ограничивать себя абсолютно ни в чем. Бургеры, жареная картошка, салаты с майонезом, пироженки, тортики и газировка стали частыми гостями в моем холодильнике. Стоит ли говорить, что незаметно весы начали показывать совсем другие цифры, гардероб обновляться вещами с большим размером, а мое настроение падать. Я пыталась взять себя в руки, записалась на фитнес, потом были танцы, и последней точкой стал тренажерный зал. Мне было стыдно появляться там со своим спасательным кругом и необъятной пятой точкой, когда вокруг одни фитоняшки. Питание так же старалась корректировать, но постоянно срывалась, особенно по праздникам. Одним словом, я поставила на себе крест. Вот как жить, когда сам себя ненавидишь?»
Ольга Шерснева:
На самом деле печальная история. Светлана, как вы прокомментируете питание нашей героини? От чего нужно отказаться, чтобы вправду похудеть?
Светлана Чернушевич, диетолог:
В такой ситуации вообще слово «отказаться» надо убрать из лексикона, потому что это, как ни печально, достаточно распространенная ситуация. То есть случается в жизни какая-то триггерная точка, которая запускает этот момент бесконтрольного поедания. Нас в каких-то сложных ситуациях чаще всего тянет на сладкое, жирное. Здесь самое главное – это, конечно, разобраться, что послужило спусковым механизмом, почему так сложилось и человек отреагировал именно таким образом. То есть почему он стал заедать какой-то стресс либо что-то такое. Чтобы помочь такому человеку надо в комплексе, конечно, прорабатывать психологическую сторону. Возможно, в паре, например, с психологом, чтобы всесторонне эту проблему изучать. В плане питания – конечно, здесь нужно изучить гормональный фон, потому что скорее всего были гормональные нарушения, прибавка в весе очень большая. Снижение веса – максимально бережно, наверное, постепенно. Со спортом, наверное, даже не стоит сразу начинать. То есть добавлять какую-то бытовую активность, больше ходить, но все максимально аккуратно. В этой ситуации, наверное, самое решающее будет – это проработка головы, что случилось.
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