«Обещали 500 рублей в день». Курьера телефонных мошенников задержала милиция, вот что он рассказал

Новости Беларуси. Легкие деньги на человеческом доверии. Правоохранители продолжают информировать белорусов об одной из самых частых схем телефонного мошенничества: неизвестные звонят пожилым людям и рассказывают о якобы серьезной аварии, в которой виноват их близкий родственник. Чтобы «решить вопрос» нужна крупная сумма денег. Причем, чем больше – тем лучше, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

Все это время псевдоследователь не дает пенсионеру опомниться и позвонить родственнику, чтобы узнать, все ли с ним в порядке. Затем за деньгами приезжает курьер. В милиции отмечают, что чаще всего жертвами мошенников становятся женщины старше 60 лет. По статистике, из 400 пострадавших в Минске только 43 мужчины. За полгода телефонные мошенники выстроили в Беларуси полноценный бизнес с миллионным оборотом. В общей сложности потерпевшие отдали курьерам уже больше 4 миллионов долларов. Как не стать жертвой собственного добродушия? Первое сообщение о новом виде мошенничества было зафиксировано в нашей стране еще в середине марта. С того момента следователи возбудили уже более 600 уголовных дел. И в большинстве случаев подозреваемые были установлены.

Сергей Шуманский:

За легкими деньгами в курьеры телефонных мошенников идут в основном молодые люди от 18 до 35 лет, и как правило, безработные. Среди задержанных даже 15-летний подросток, а самому возрастному курьеру – 56. Всего правоохранители поймали более 180 злоумышленников, среди которых оказалось 12 граждан России, 14 несовершеннолетних и 13 женщин. Почти каждый четвертый из задержанных ранее уже имел судимость. Интересно то, что все курьеры знают, на что идут и прекрасно понимают, что при задержании их ждет уголовная ответственность. Но все это ничто, когда перед глазами стоит заоблачный заработок фактически из воздуха. Ведь каждому, кто приезжал за деньгами к доверчивым старикам, полагалось от 5 до 15 % от суммы. Алло, бабушка, я попала в аварию. Это первое, что услышала пенсионерка из Минска, когда в ее квартире раздался звонок домашнего телефона. Сквозь плач и слезы женщина с трудом разобрала, что якобы ее внучку сбила машина и именно она стала виновницей страшного ДТП. Ее слова подтвердил и следователь. Чтобы, так сказать, «замять» дело нужны наличные и срочно. Цена вопроса десять тысяч долларов.

Пострадавшая:

Я, конечно, собрала. Чтобы я в наволочку завернула деньги и передала курьеру, он сказал, что приедет его водитель. Он приехал, сказал, что за передачей в больницу. Я отдала этот мешок, он ушел. Ушел и не обещал вернуться. Посредниками в таких историях становятся чаще всего безработные белорусы. Так называемые курьеры без зазрения совести принимают от пенсионеров «отложенное к свадьбе внучки» или приготовленное «на смерть». Стыд и моральная ответственность уходят на второй план, когда сладкая вакансия в интернете сулит большие и легкие деньги.

Александр, курьер:

Мне написал человек, сказал, что работа. Обещали 500 рублей в день. Объяснил, что это все легально, это обналичивание криптовалюты. Ты можешь не бояться, ты просто приехал на адрес, забрал деньги и завез их на другой адрес. Я сказал, что мне интересно, но я пока болею. Он сказал: «Поищи друзей, которые смогут вместо тебя». Я сказал, что хорошо, нашел четверо друзей. 50 долларов за каждого друга. На следующий день попросили еще двух найти. Я их нашел. Они выполнили каждый по три-четыре заказа. Один друг – 10 тысяч долларов. За один день совместной работы они забрали в районе 130 тысяч евро.

Несовершеннолетние курьеры – пешки в чужой игре. Работают преступно, но недолго. И хотя эти молодые люди орудуют под чужими именами, чтобы вычислить их сотрудникам правоохранительных органов достаточно нескольких дней. И поблажек никаких. Ответственность за такого рода преступления наступает с 16 лет. И если собственного дохода не хватит для возмещения вреда, то расстаться с крупными суммами придется уже родителям.

Александр:

В третий день работы утром ко мне пришли органы милиции. Говорят: «Саша, мы к тебе, надо побеседовать». Был первый допрос, потом следователь уже допрашивал нас, в сумме я провел 8 часов в РУВД вместе с отцом. Когда приехал в РУВД, там уже сидел мой первый друг, который не выполнил заказ. Его нашли легко и быстро уже на следующий день. Ощущения были необъяснимые. Это был страх. Родители отреагировали очень неположительно. Было страшно за друзей, что будет с ними. Потому что я понимал, что я не выполнял заказы, я совершил нарушение, но не такой жестокости. Отец Александра до сих пор не может поверить в случившееся. И считает, что виноват в произошедшем не меньше, ведь надо было больше времени уделять сыну.