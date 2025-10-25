Лукашенко: это вопиющие факты бесхозяйственности, разгильдяйства и откровенного саботажа!

Отсутствие дисциплины, которое может превратить работу в животноводстве в криминальную деятельность. Невыполненные обещания, отставание по важным показателям и неоднозначные успехи Витебского региона – такие тезисы накануне звучали на совещании на уровне Президента. Как подчеркнул Александр Лукашенко, не все в области абсолютно плохо. Но глава государства акцентировал внимание на тех вопросах, которые необходимо немедленно решить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогу совещания Президентом были даны поручения и обозначены сроки – в случае невыполнения которых ответственные могут лишиться не только должностей. Ситуация на контроле Генпрокуратуры и Комитета госконтроля. Так, серьезные вопросы у Александра Лукашенко вызвали реализация инициативы «Один район – один проект», отток из области кадров и качество подготовки специалистов. На лицо – бесхозяйственность руководителей предприятий. Которые, можно предположить, привыкли к господдержке. За последние четыре года ей воспользовались 1285 раз. Цифра внушительная и в полной мере оправдывает тон совещания. Отметим, навстречу Витебской области государство и лично Президент шел неоднократно – в том числе в вопросе создания агропромышленных объединений.

Андрей Борисенко, генеральный директор Витебского мясокомбината:

Те накопленные проблемы предыдущих лет не давали возможность технологично выращивать зерно, производить молоко, выращивать мясо. И считаю, без принятия в 2020 году указа, дальнейшее развитие и существование этих сельхозпредприятий не могло быть. На данный момент накопились те долговые обязательства, которые не позволяют Витебскую мясокомбинату инвестировать, вкладывать в развитие материально-технической базы всех предприятий. Это должен быть системный подход.

Агрообъединения создавались для снижения финансовой нагрузки и реструктуризации долгов. Их сумма была порядка 2 миллиардов рублей. Ответственные обещали главе государства нарастить объемы производства, загрузить мощности. Однако достичь ожидаемых результатов не удалось. Более того, из 7 созданных агрообъединений сейчас работают только 6. Как отметил Александр Лукашенко, в целом результаты работы в АПК Витебского региона в основном имеют отрицательную тенденцию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По информации Комитета Госконтроля, загрузка мощностей молокоперерабатывающих предприятий области в 2025 году составляет 60 %, ну чуть-чуть больше. По мясу меньше половины –49 %. Еще раз напомню про совокупный долг области. На 1 сентября он составляет 1,6 миллиарда рублей, 500 миллионов долларов в эквиваленте ваша одна область. Из них почти 1 миллиард 950 миллионов рублей необходимо выплатить в ближайшую пятилетку. Вы потянете? При таких темпах – нет! Как до этого достукались? Где результат и вопрос, дорогой губернатор? Вы обещали, я уже вам сказал. Жду от вас самых конкретных ответов на обозначенные проблемы и просто вопиющие факты бесхозяйственности, разгильдяйства и начинаю подозревать – откровенного саботажа. Возможно руководство облисполкома потеряло рычаги управления регионом? Или в области происходят непоправимые процессы, требующие срочного вмешательства из вне вплоть до силовых структур? Лукашенко: Витебщина просто утонула в массе пустых обещаний.