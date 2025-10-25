Лукашенко: это вопиющие факты бесхозяйственности, разгильдяйства и откровенного саботажа!
Отсутствие дисциплины, которое может превратить работу в животноводстве в криминальную деятельность. Невыполненные обещания, отставание по важным показателям и неоднозначные успехи Витебского региона – такие тезисы накануне звучали на совещании на уровне Президента. Как подчеркнул Александр Лукашенко, не все в области абсолютно плохо. Но глава государства акцентировал внимание на тех вопросах, которые необходимо немедленно решить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По итогу совещания Президентом были даны поручения и обозначены сроки – в случае невыполнения которых ответственные могут лишиться не только должностей. Ситуация на контроле Генпрокуратуры и Комитета госконтроля.
Так, серьезные вопросы у Александра Лукашенко вызвали реализация инициативы «Один район – один проект», отток из области кадров и качество подготовки специалистов. На лицо – бесхозяйственность руководителей предприятий. Которые, можно предположить, привыкли к господдержке. За последние четыре года ей воспользовались 1285 раз. Цифра внушительная и в полной мере оправдывает тон совещания. Отметим, навстречу Витебской области государство и лично Президент шел неоднократно – в том числе в вопросе создания агропромышленных объединений.
Андрей Борисенко, генеральный директор Витебского мясокомбината:
Те накопленные проблемы предыдущих лет не давали возможность технологично выращивать зерно, производить молоко, выращивать мясо. И считаю, без принятия в 2020 году указа, дальнейшее развитие и существование этих сельхозпредприятий не могло быть. На данный момент накопились те долговые обязательства, которые не позволяют Витебскую мясокомбинату инвестировать, вкладывать в развитие материально-технической базы всех предприятий. Это должен быть системный подход.
Агрообъединения создавались для снижения финансовой нагрузки и реструктуризации долгов. Их сумма была порядка 2 миллиардов рублей. Ответственные обещали главе государства нарастить объемы производства, загрузить мощности. Однако достичь ожидаемых результатов не удалось. Более того, из 7 созданных агрообъединений сейчас работают только 6. Как отметил Александр Лукашенко, в целом результаты работы в АПК Витебского региона в основном имеют отрицательную тенденцию.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По информации Комитета Госконтроля, загрузка мощностей молокоперерабатывающих предприятий области в 2025 году составляет 60 %, ну чуть-чуть больше. По мясу меньше половины –49 %. Еще раз напомню про совокупный долг области. На 1 сентября он составляет 1,6 миллиарда рублей, 500 миллионов долларов в эквиваленте ваша одна область. Из них почти 1 миллиард 950 миллионов рублей необходимо выплатить в ближайшую пятилетку. Вы потянете? При таких темпах – нет! Как до этого достукались? Где результат и вопрос, дорогой губернатор? Вы обещали, я уже вам сказал. Жду от вас самых конкретных ответов на обозначенные проблемы и просто вопиющие факты бесхозяйственности, разгильдяйства и начинаю подозревать – откровенного саботажа. Возможно руководство облисполкома потеряло рычаги управления регионом? Или в области происходят непоправимые процессы, требующие срочного вмешательства из вне вплоть до силовых структур?
Лукашенко: Витебщина просто утонула в массе пустых обещаний.
В контексте животноводства географию совещания расширили. Президент привел цифры по падежу скота. За январь-сентябрь по стране показатель составил 108 тысяч голов. Да, в целом это на 5 % ниже уровня прошлого года, но в 13 районах страны – рост падежа в полтора и более раз. Причина на поверхности – отсутствие не только дисциплины, но откровенная преступность. Так, подтверждены случаи, когда телят вакцинируют просроченными препаратами, по сути, ядом, вопросы есть и к качеству кормовой базы. Так, ветеринары в отдельных хозяйствах занимаются не здоровьем стада, а сокрытием реальных показателей падежа.
Вы продолжаете заниматься приписками и фальсификацией информации! Лукашенко о падеже скота.
На сроках глава государства сакцентировал особое внимание. Наводить порядок на земле нужно уже сейчас, незамедлительно, а не ссылаться на планы до 2030 года. Продолжая тему ответственности –Президент поручил устранить излишние бюрократические требования, которые зачастую мешают руководителям на местах работать.
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