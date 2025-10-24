Лукашенко: «Вы все здесь безответственные люди!» Громкое совещание в Витебске

Детально разобрать ситуацию в каждом из 21 районов и выработать комплексную программу возрождения северного региона. Вот, пожалуй, главный посыл сегодняшнего серьезного и предельно откровенного разговора в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь Александр Лукашенко провел совещание, посвященное вопросам устойчивого развития Витебской области. Напомним, эта важная и масштабная встреча анонсировалась на этой неделе. Ситуация в экономике – на ряде предприятий области есть серьезные проблемы. Кадровый потенциал: отток специалистов – это тревожный сигнал, за которым, вероятно, стоят управленческие просчеты. Критика за пробуксовку инициативы «Один район – один проект». Из всех районов Витебской области реальные результаты есть лишь в 11, а завершено всего 12 проектов. Тем временем региону оказывается значительная господдержка по разным направлениям. Соответственно, должна быть и реальная отдача. Ну и, разумеется, ситуация в агропромышленном комплексе Витебской области – все это сегодня детально разобрали на совещании. Итак, каким должен быть реальный план развития этого региона? Репортаж нашего политического обозревателя Алены Сыровой. Собираясь в Витебском облисполкоме этим утром, журналисты делились воспоминаниями о схожих совещаниях. На этом же месте, плюс-минус в это же время года принимались решения, давались обещания…

Эта структура переименуется, можно так сказать, в агрохолдинг, головную компанию. Мы приведем все законодательство в норму, чтобы оно соответствовало всем нашим требованиям.

Я буду стараться все сделать, чтобы Витебщина родная расцвела чуть больше, чтобы люди, живущие здесь, гордились, что они витебчане, чтобы люди приезжали сюда не только отдыхать, но и работать, жить. И чтобы нас всегда ставили в пример. Но не нужно быть специалистом, чтобы понять: эксперимент не стал успешным. Из 7 промышленных объединений работают 6. И те в долгах, а ведь Президент спрашивал: будет ли эффект от пристежки слабых к сильным? Или битые потянут небитых ко дну? Время все показало.

Николай Шерстнев, заместитель управляющего делами Президента Беларуси:

Конечно, ответы на ваш вопрос есть. Наверное, один из основных вопросов и проблем – это, конечно, кадры и те управленческие решения, которые были не совсем профессионально приняты. Я и та команда, с которой я работал по формированию Указа № 70, это абсолютно грамотный документ. А по большому счету нужно сказать так: это документ, инструмент, которым нужно пользоваться, работать. Он сам по себе не работает, ни один документ, в том числе и указ. Это механизм для воплощения идей в реальную жизнь. Александр Лукашенко по прибытии был немногословен. По пути в зал, где собрали весь цвет Витебской области, включая тех, кто принимал решения, с которыми теперь живет регион и пытается разобраться нынешний губернатор, Президент с ним и переговорил.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наш губернатор сегодня у меня спрашивает: ну как вам поля с воздуха? А то как на ладони, все видно. С автомобиля не все заметишь, вы это знаете. Я ему сказал: 50 на 50. Там, где более-менее неплохо, я, пролетая, думаю: негодяи, ну умеют же, умеют же и вспахать. Мы этому агротехническому приему часто не уделяем достаточного внимания, но опытные аграрии меня поймут. Если плохо вспахал, затраты будут вдвойне выше на выращивание сельскохозяйственных культур. Что, не так? Надо грейдер, бульдозер, чтобы выровнять вспашку. Хорошо, если «стиральная доска», а то овраги, исполосовали и испортили поле. Я увидел, что вы это умеете делать. Тогда встает вопрос. Если вы умеете делать, почему вы не делаете везде так? А потому что Президент не проедет, не пролетит, не посмотрит и с начальников не спросит. Второй вопрос. Так кто виноват? Оказывается, начальники. Там, где плохо, они ведь могут организовать и сделать хорошо. Могут. Я ему сказал, что в той половине, где совсем ужасно для меня и неприемлемо, эта половина, что я видел, непаханые поля. Президент не раз подчеркивал: ложная информация стоит дорого – она чревата принятием неверных решений. И это не что иное, как вредительство, и неважно, какая мотивация у этой лжи. Лукашенко: когда я вижу теляток полумертвых и отношение людей к этому – меня это бесит! Читайте здесь. Непаханое поле работы с точки зрения сохранности скота. В Витебской области падеж самый высокий. Плюс 40 % к 2024 году. Намечается негативная тенденция и в других областях. Выдают желаемое за действительное, скрывают, прокуроры вскрывают. И да, Андрей Швед докладывал на третьем часу принципиального разговора, но для понимания послушайте сейчас.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Практически в каждой проверенной сельхозорганизации выявили факты несоблюдения элементарных правил содержания и кормления скота. Наиболее распространены несвоевременная выпойка молозивом новорожденных телят, нарушение рациона в кормлении, антисанитарное состояние помещений и многое другое. Например, в обществе «Брагинка» Брагинского района новорожденный теленок был привязан к ограждению. Дыхательные пути не очищены, пуповина не обработана. В хозяйстве «Заозерье» Лепельского района понадобилось вмешательство прокурора, чтобы работники фермы очистили ведра для поения телят от опилок, а домики от навоза. В каждой пятой проверенной сельхозорганизации не соблюдаются элементарные правила закладки и хранения кормов, что способствует падежу скота. В результате скот кормят гнильем, отчего он дохнет. Например, в хозяйстве «УльяновскоеАгро» Чаусского района в буртах испортили 1000 тонн силоса, кормили им скот, отчего пало 57 голов. В ходе расследования уголовного дела по данному факту прокурорам предъявлен также иск о взыскании с директора этого предприятия 142 тысяч рублей. В то же время отдельные руководители не забывают и о наживе, когда речь идет о кормах. В текущем году Генеральной прокуратурой совместно с МВД выявлена действующая на протяжении трех лет преступная схема, откупы должностных лиц сельхозорганизаций ряда областей за выбор частной структуры и ее подконтрольных предприятий поставщиком кормовых добавок. Общая сумма взяток составила почти 80 тысяч рублей. Откаты закладывались в общую стоимость поставляемых кормовых добавок и в итоге оплачивались за счет сельхозорганизаций. По данным фактам возбуждено только в этом году 12 уголовных дел. В целом необходимо отметить, что сельское хозяйство – самая коррумпированная сфера экономики в нашей стране. Только за последние 5 лет возбуждено 971 уголовное дело в отношений должностных лиц сельского хозяйства. Это в разы больше, чем в любой другой сфере экономики. Впечатлились?! А теперь представьте, как впечатляется глава государства, к которому в очередной раз после такого обращаются с просьбой дать денег и простить долги. Хоть и упаковано это в красивые витиеватые формулировки. Проблемы есть в разных сферах, и самое красноречивое подтверждение – отток кадров из области.