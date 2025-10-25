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Члены Совета Республики высадили аллею на площадке будущего парка Народного единства

25 октября 2025 10:41
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Липы, ивы и тополя – целая аллея сегодня, 25 октября, появилась на территории будущего парка Народного единства в Минске. Это дело рук членов Президиума и работников Секретариата Совета Республики во главе с председателем Натальей Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Члены Совета Республики высадили аллею на площадке будущего парка Народного единства-2

Вместе с ними трудились и представители Молодежного парламента. Участники республиканского субботника считают, что высаженные деревья станут не только украшением нового парка, но и важным вкладом в экологическое будущее столицы. 

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Толокой мы можем все. Мы можем вместе сделать все для того, чтобы сохранить нашу такую страну прекрасной, красивой, благоустроенной, чистой, ухоженной. И вы знаете, символично, что мы сегодня высаживаем деревья здесь, в парке, который будет называться парком Народного единства. Мы можем физически поработать и внести свой вклад, пусть маленькую-маленькую частичку, в то, чтобы еще раз почувствовать единение наших душ и стремление жить в прекрасной своей родной Беларуси.

Члены Совета Республики высадили аллею на площадке будущего парка Народного единства-4

Добавим, парк Народного единства расположится у будущего Национального исторического музея. Это важнейший государственный проект, который станет национальной достопримечательностью. Сам музей станет одной из самых современных и мультимедийных площадок в Беларуси. 

# Год благоустройства # Совет Республики Национального Собрания Беларуси # Субботники в Беларуси # Наталья Кочанова

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