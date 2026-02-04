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Новости по тегу #Витебская область

В Витебской области проходит единый день приёма граждан членами Совета Республики
04 февраля 2026 11:12

В Витебской области проходит единый день приёма граждан членами Совета Республики

Президент дал абсолютно объективную оценку всей области – Рогожник о совещании
03 февраля 2026 18:59

Президент дал абсолютно объективную оценку всей области – Рогожник о совещании

«Головой будете отвечать!» Итоги большого совещания Лукашенко по Витебской области
03 февраля 2026 18:18

«Головой будете отвечать!» Итоги большого совещания Лукашенко по Витебской области

«Людей не хватает, пьют?» Лукашенко рассказал, как поднимать проблемные колхозы
03 февраля 2026 17:55

«Людей не хватает, пьют?» Лукашенко рассказал, как поднимать проблемные колхозы

Лукашенко: это же моральное уродство, если мы не можем защитить в эту погоду братьев наших меньших
03 февраля 2026 17:25

Лукашенко: это же моральное уродство, если мы не можем защитить в эту погоду братьев наших меньших

Лукашенко объяснил, почему решил снять Субботина с поста главы Витебской области
03 февраля 2026 16:48

Лукашенко объяснил, почему решил снять Субботина с поста главы Витебской области

Лукашенко: Витебскую область на плечах тащить не будем!
03 февраля 2026 13:44

Лукашенко: Витебскую область на плечах тащить не будем!

Лукашенко: Витебской области нужен пошаговый антикризисный план
03 февраля 2026 10:41

Лукашенко: Витебской области нужен пошаговый антикризисный план

Беспорядки и падёж скота – итоги совещания в Витебской области
25 октября 2025 17:18

Беспорядки и падёж скота – итоги совещания в Витебской области

Всё будет ужесточено до предела! Лукашенко поручил навести в АПК Витебской области железный порядок
25 октября 2025 13:33

Всё будет ужесточено до предела! Лукашенко поручил навести в АПК Витебской области железный порядок

Лукашенко: это вопиющие факты бесхозяйственности, разгильдяйства и откровенного саботажа!
25 октября 2025 10:52

Лукашенко: это вопиющие факты бесхозяйственности, разгильдяйства и откровенного саботажа!

Вы продолжаете заниматься приписками и фальсификацией информации! Лукашенко о падеже скота
24 октября 2025 13:49

Вы продолжаете заниматься приписками и фальсификацией информации! Лукашенко о падеже скота