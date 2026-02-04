Новости по тегу #Витебская область

К председателю Совета Республики Национального собрания Наталье Кочановой, которая сегодня работает в Бегомльском сельисполкоме, предварительно записались не только жители Витебской области, но и Гомеля, Кобрина, Борисовского района, а также столицы.
Первая контрольная точка новой жизни Витебской области пройдена.
Витебской области необходим понятный, пошаговый антикризисный план. Об этом 3 февраля заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам социально-экономического развития региона.
«Они у пенсионеров там этот сахар покупают, самогон делают и напиваются. А где руководитель хозяйства? Я вам тысячу раз говорил, что у меня был опыт работы в таком хозяйстве».
«Как можно не защитить котенка, поросенка, теленка, собачонку?!»
Знаю, что там аплодисментами крупными проводили бывшего губернатора: «Ах, хороший человек!». Слушайте, Александр Михайлович Субботин прекрасный человек. Мне было с ним комфортно работать.
Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания по отдельным вопросам социально-экономического развития региона.
Об этом 3 февраля заявил Александр Лукашенко во время совещания по отдельным вопросам социально-экономического развития Витебской области.
На совещании обозначено 2 дедлайна: навести порядок в регионе к 7 ноября, а к новому году ситуация в АПК должна быть безупречной.
Президент привел цифры по падежу скота. За январь-сентябрь по стране показатель составил 108 тысяч голов.
Невыполненные обещания, отставание по важным показателям и неоднозначные успехи Витебского региона – такие тезисы накануне звучали на совещании на уровне Президента.
Отдельную часть совещания посвятили развитию АПК региона.
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