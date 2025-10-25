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Литва возобновила движение на двух пунктах пропуска на границе с Беларусью

25 октября 2025 10:41
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Литва возобновила движение на двух пунктах пропуска на границе с нашей страной. Первые автомобили спустя порядка 14 часов после закрытия пересекли рубеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва возобновила движение на двух пунктах пропуска на границе с Беларусью-2

При этом, выезд из Беларуси в литовском направлении ожидают около 1700 машин. Напомним, КПП были закрыты накануне в 21.40. Это произошло по распоряжению официального Вильнюса в одностороннем порядке и без предупреждения. Премьер-министр Литвы заявила, что такой шаг предприняли для обеспечения национальной безопасности. И связано это, якобы, с массовым запуском контрабандистами беспилотных аэростатов с территории нашей страны. По этой же причине Литва на неделе уже закрывала движение на границе с Беларусью. 

# Беларусь-Литва # Государственная граница Беларуси

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