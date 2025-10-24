Вы продолжаете заниматься приписками и фальсификацией информации! Лукашенко о падеже скота

Серьезный разговор прошел с большой долей критики. И это обоснованно. В регионе не выполняются ключевые показатели социально-экономического развития. Промышленность теряет объемы, на некоторых предприятиях, хорошо известных в стране, есть серьезные проблемы. Отдельно остановился Президент на кадровой ситуации. Отток специалистов – тревожный сигнал, за которым стоят, не исключено, управленческие просчеты. Критика прозвучала и в адрес местных властей за пробуксовку инициатив «Один район – один проект». Из 23 районов Витебской области реальные результаты есть лишь в 11, завершено всего 12 проектов. Тем временем, региону оказывается значительная государственная поддержка по разным направлениям. Соответственно, должна быть и реальная отдача.

Отдельную часть совещания посвятили развитию АПК региона. Среди обсуждаемых тем – эффективность интеграционных структур. Напомним, решение о создании таких объединений принималось несколько лет назад: убыточные и низкорентабельные хозяйства передавали под управление крупным, устойчиво работающим предприятиям. Сегодня в Витебской области действует шесть таких структур. Результаты их деятельности Президент подверг критике: почти треть сельхозорганизаций региона по-прежнему работает с убытками. Не менее тревожная тема – падеж скота. По стране проблема зафиксирована в 51 районе. В частности в Витебской области за 9 месяцев показатель увеличился почти на 40 %. Факты вопиющей бесхозяйственности Комитет госконтроля подкрепил фотографиями. И передал накануне совещания Александру Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вторая тема совещания, одна из самых наболевших в сельском хозяйстве – падеж скота. За январь-сентябрь вы прибавили 40 %, 140 рост. По республике 108 тысяч голов. 108 тысяч голов! Сколько было мяса, молока? В целом ниже уровня прошлого года, по республике на 5 %. Ну, как считать. Рост падежа отмечен в 51 районе страны – половине. Причем в 13 из них рост в полтора и более раза. Практически везде идет превышение норм, утвержденных Минсельхозпродом. Слушайте, какие-то нормы придумали падежа. Ну ладно, придумали нормы. Вы сели вместе с нашими учеными, выявили эти обоснованные нормативы, утвердили. А чего не выполняете? Вы же сами себе придумали задания, почему не выполняете? Как я при этом должен реагировать на это? При этом значительный рост падежа допустили Витебская – 139 %. 16 тысяч голов вы угробили. И что удивительно, на втором месте – Гродненская. Поразительно! Генерал возглавляет. Безобразие Витебской области, о которых с фотографиями докладывал мне Комитет госконтроля, характерный для всей страны. Поэтому губернаторы все здесь. Вместо конкретной работы, пусть небольших, но реальных положительных сдвигов, вы продолжаете заниматься приписками и фальсификацией информации.

То же самое ветеринария. Доигрались, что отдельные хозяйства вообще вакцинацию не проводят, а в других лечат просроченными ветпрепаратами. Что вы творите? Вы же вместо лекарств впрыскиваете телятам яд! Просроченные лекарства. Это нормально, скажите мне? У вас ветеринарные кадры вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности, придумывают новые способы сокрытия падежа. А мы же с вами договаривались. Нельзя в животноводстве работу превращать в криминальную деятельность. За ошибки должен быть строгий персональный спрос! Андрей Иванович, строжайший персональный спрос. Вы знаете. Пока, как бы меня ни пытались убедить в обратном, вижу, что негативную тенденцию вы не переломили. Главное – у вас нет элементарного, что мы всегда умели делать – дисциплины.